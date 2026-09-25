Dịch vụ điện thời công nghệ số: Mang lại những tiện ích thiết thực cho người sử dụng

Trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và lấy khách hàng là trung tâm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH. Qua nền tảng số, người dân có thể chủ động tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ và tương tác với ngành Điện một cách thuận tiện, nhanh chóng ngay trên điện thoại thông minh.

Chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ đến được với người sử dụng. Vì vậy, ngay sau khi App EVN CSKH được triển khai thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) không chỉ tập trung phát triển người dùng mà còn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để khách hàng biết, hiểu và có thể tự sử dụng ứng dụng.

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, cùng các Điện lực trực thuộc đưa thông tin về dịch vụ số đến từng khu dân cư. Cách làm trực tiếp, sát với người dân giúp rút ngắn khoảng cách giữa một nền tảng công nghệ và thói quen giao dịch thực tế, nhất là với những người chưa quen sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Nhân viên CTĐL Thanh Hóa trực tiếp hướng dẫn khách hàng cài đặt, đăng ký và sử dụng App EVN CSKH.

Lũy kế đến ngày 21/9/2026, toàn Công ty đã phát triển được 150.646 khách hàng sử dụng App EVN CSKH, chiếm 17,10% tổng số khách hàng, vượt 5,1% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao đến tháng 9/2026. Sau chưa đầy 4 tháng thử nghiệm, con số này cho thấy tốc độ tiếp cận dịch vụ số đang được mở rộng, đồng thời phản ánh cách tổ chức triển khai chủ động, đồng bộ của CTĐL Thanh Hóa.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận, CTĐL Thanh Hóa đã chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng App EVN CSKH. Sự phối hợp này tạo nên mạch triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, trong đó ngành Điện trực tiếp cung cấp giải pháp, còn hệ thống chính quyền và các đơn vị liên quan hỗ trợ kết nối, tuyên truyền và đưa thông tin đến người dân. Các Điện lực trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền tại khu dân cư, trực tiếp hỗ trợ người dân tải ứng dụng, đăng ký tài khoản và thao tác trên thiết bị. Đây là điểm khác biệt so với cách truyền thông đơn thuần: người dân được hướng dẫn ngay tại thời điểm tiếp cận, qua đó có thể tự thực hiện các giao dịch ở những lần sau.

CTĐL Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tuyên truyền thông tin, các chức năng của App EVN CSKH đến gần hơn với người dân.

Một ứng dụng, nhiều tiện ích trong tầm tay

EVN CSKH tích hợp các nhóm dịch vụ gắn trực tiếp với nhu cầu sử dụng điện hằng ngày. Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn, lịch sử sử dụng điện, chỉ số công tơ, sản lượng tiêu thụ theo từng thời kỳ; đồng thời theo dõi tình hình sử dụng điện để chủ động điều chỉnh nhu cầu, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ứng dụng cũng hỗ trợ tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện, giá điện, dịch vụ điện, điểm giao dịch và thông tin chăm sóc khách hàng. Các yêu cầu phát sinh có thể được gửi và theo dõi trực tuyến, giảm bớt việc đi lại, chờ đợi và từng bước chuyển giao dịch từ trực tiếp sang môi trường số.

Các tiện ích trên App EVN CSKH giúp khách hàng chủ động tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ điện trực tuyến.

Giá trị của ứng dụng vì thế không nằm ở số lượng chức năng, mà ở khả năng giúp khách hàng chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện. Khi những thông tin và nhu cầu thường xuyên được đưa lên cùng một nền tảng, việc tương tác với ngành Điện trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Từ cài đặt ứng dụng đến hình thành thói quen dịch vụ số

Với CTĐL Thanh Hóa, phát triển người dùng mới là bước đầu. Quan trọng hơn là giúp khách hàng hình thành thói quen sử dụng App EVN CSKH như một kênh giao dịch thuận tiện, chủ động. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn không chỉ dừng ở việc cài đặt ứng dụng mà còn tập trung vào việc giúp khách hàng biết cách tra cứu, theo dõi thông tin và thực hiện các nhu cầu về điện trên nền tảng số. Khi đã quen với cách thức này, khách hàng có thể chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện và tương tác với ngành Điện.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục mở rộng số lượng người dùng, CTĐL Thanh Hóa sẽ chú trọng nâng cao mức độ sử dụng thực tế của ứng dụng, để dịch vụ số thực sự trở thành một kênh giao tiếp thường xuyên giữa ngành Điện và khách hàng. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ được gắn với nhu cầu thực tế, lấy sự thuận tiện của khách hàng làm trọng tâm, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ điện.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)