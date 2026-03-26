Thanh Hóa xác định nhu cầu tuyển dụng nhân viên trường học

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa Đỗ Đức Quế vừa có văn bản số 1052/SGDĐT-TCCB gửi các trường THPT, trường THCS-THPT công lập trực thuộc về việc xác định vị trí việc làm để có cơ sở tuyển dụng đối với đội ngũ nhân viên trường học.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu, để có cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên THCS đối với các trường THCS-THPT và tuyển nhân viên trường học đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, các nhà trường xác định nhu cầu vị trí việc làm tuyển dụng đối với nhân viên.

Các vị trí việc làm của nhân viên được tuyển dụng gồm: đối với vị trí chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có các vị trí thiết bị, thí nghiệm, giáo vụ, tư vấn học sinh hạng III; đối với vị trí chuyên môn dùng chung, có các vị trí thư viện hạng IV, văn thư viên trung cấp, kế toán viên trung cấp hạng IV. Riêng đối với vị trí y tế học đường, chưa thực hiện việc tuyển dụng trong đợt này.

Sở GD&ĐT tỉnh cũng yêu cầu, hiệu trưởng các nhà trường căn cứ tình hình thực tế hoạt động giáo dục và đội ngũ nhân viên tại đơn vị để xác định nhu cầu, báo cáo vị trí việc làm đề nghị tuyển dụng để Sở GD&ĐT tổng hợp, xây dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.

Được biết, chỉ tiêu tuyển dụng đối với vị trí việc làm là nhân viên trường học được Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa giao mỗi trường 3 chỉ tiêu, nếu đơn vị nào đã tuyển và tuyển đủ 3 chỉ tiêu thì sẽ trừ cơ học.

Đến nay, trong tổng số 88 trường THPT và THCS-THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có khoảng gần 300 người làm việc, tại nhiều vị trí khác nhau. Hiện, đã có 96 nhân viên được tuyển dụng, con số còn lại vẫn chưa được tuyển và đa phần làm việc theo hợp đồng ký với nhà trường. Đáng nói, có những trường hợp đã làm việc, công tác tại trường học đến 20 năm, nhưng do không được tuyển dụng dẫn đến các chế độ lương, phụ cấp và các quyền lợi khác không được đảm bảo, để lại nhiều thiệt thòi.

Linh Hương