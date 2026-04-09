Thanh Hóa và Hà Nội trao đổi kinh nghiệm về thành lập, vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo

Tiếp tục chương trình làm việc về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Hà Nội, chiều 9/4, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm trưởng đoàn, đã trao đổi kinh nghiệm với UBND Thành phố Hà Nội về thành lập, vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo và Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc và đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số của thành phố.

Toàn cảnh hội nghị trao đổi kinh nghiệm thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội

Nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến làm việc, trao đổi kinh nghiệm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá cao những kết quả phát triển ấn tượng của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Nếu khai thác tốt tiềm lực sẵn có và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ để xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Thanh Hóa chắc chắn sẽ có những bước phát triển bứt phá.

Thành phố Hà Nội sẵn sàng đồng hành, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với Thanh Hóa nhằm xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương, tìm kiếm các giải pháp tối ưu để phát huy tối đa lợi thế, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tầm nhìn của Thủ đô đối với lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận chuyên sâu về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của Trung tâm đổi mới sáng tạo; cơ chế tổ chức hoạt động, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện của Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Được chính thức thành lập từ ngày 26/2/2026, Trung tâm đổi mới sáng tạo Thành phố Hà Nội là đầu mối kết nối, điều phối hoạt động các tổ chức (Sàn giao dịch công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm...) để dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố và kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Đồng thời, vận hành hệ thống vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp do Trung tâm thành lập hoặc liên kết thành lập; và đóng vai trò trung tâm kết nối hiệu quả các mắt xích quan trọng, tạo thành một hệ sinh thái gắn kết, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Đại biểu tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Hà Nội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo.

Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, cấu trúc tổ chức gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các phòng/ban chuyên môn, Vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội, Quỹ đổi mới sáng tạo và Sàn giao dịch tài sản số.

Quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn điều lệ được hình thành từ phần vốn góp của ngân sách Thành phố Hà Nội (không quá 600 tỷ đồng), phần góp vốn của nhà đầu tư khác ở trong nước, nước ngoài (nếu có) và hoạt động theo mô hình hợp tác công tư.

Chức năng của Quỹ là góp vốn thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp hoặc cùng đầu tư với quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

Các đại biểu thảo luận, phân tích căn cứ pháp lý thành lập và cách thức vận hành hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Việc thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và Quỹ đầu tư mạo hiểm đã góp phần huy động và phát huy tối đa được các nguồn lực đổi mới sáng tạo, khắc phục những điểm nghẽn hiện hữu của thành phố như thiếu và yếu về nguồn lực đầu tư, khả năng kết nối, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế.... Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của thành phố là trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai mô hình này.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh như tích hợp dữ liệu từ camera an ninh phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông; công tác đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu; cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số bằng hình thức “giao đề - giải đề” cho các cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ...

Phó Chủ tịch UBND Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường trân trọng cảm ơn những chia sẻ cởi mở, chân thành của UBND Thành phố Hà Nội. Đây là những kinh nghiệm rất quý báu, cho thấy tầm nhìn cũng như sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền Thủ đô trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Với những cách làm mới, sáng tạo, Hà Nội đang trở thành địa phương đi đầu cả nước trong việc đổi mới chính mình để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa phương giàu truyền thống, có khát vọng vươn lên chuyển mình mạnh mẽ và xác định chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp cốt yếu để đưa tỉnh bứt tốc. Những bài học kinh nghiệm của Thành phố Hà Nội là dữ liệu quý để tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Đồng chí đề nghị thành viên đoàn công tác của tỉnh tiếp thu nghiêm túc, sâu sắc những chia sẻ của UBND Thành phố Hà Nội; rà soát ngay hiện trạng về hạ tầng khoa học công nghệ, nguồn lực chuyển đổi số ở từng ngành, từng lĩnh vực; nhận diện những “điểm nghẽn” để nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách mở đường cho việc hình thành hệ sinh thái số của tỉnh trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm của Thành phố Hà Nội.

Đồng thời, tích cực đổi mới tư duy thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn đề xuất những cách làm mới, mô hình hay để tạo chuyển biến thực chất về quản trị hành chính công, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đặt người dân và doanh nghiệp vào trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường trao quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhân chuyến công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của Thành phố Hà Nội để biến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo thành động lực thực chất, từng bước đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới như tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tuyết Hạnh