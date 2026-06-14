4 nhóm dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng từ 15/7

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 28/2026/TT-BKHCN quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

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Thông tư quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng bao gồm:

1. Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất gồm:

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON.

- Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình.

Các dịch vụ trên áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2022/BTTTT.

2. Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2022/BTTTT).

3. Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 4G (áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT).

4. Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G (áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT, sửa đổi 1:2024 QCVN 126:2021/BTTTT (không áp dụng quy định về chỉ tiêu thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ tại mục 2.1.3; doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm tự công bố mức chất lượng cam kết đối với chỉ tiêu này theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng theo mức đã công bố)).

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định của văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2026. Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng hết hiệu lực kể từ ngày 15/07/2026.

Nguồn: https://vtv.vn/4-nhom-dich-vu-vien-thong-bat-buoc-quan-ly-chat-luong-tu-15-7-10026061315340952.htm