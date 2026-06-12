Tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sáng 12/6, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cán bộ các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu tổng quan Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa chỉ http:///stm.mst.gov.vn. Đồng thời hướng dẫn thao tác tạo tài khoản mới, đồng bộ VNeID và sử dụng chức năng đăng ký, tuyển chọn, xét duyệt, thẩm định. Hướng dẫn chức năng phân bổ kinh phí, theo dõi quá trình triển khai, quản lý hợp đồng điện tử và đánh giá nghiệm thu.

Ông Vũ Văn Phán - Báo cáo viên Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi tại hội nghị.

Báo cáo viên của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cũng đã hướng dẫn chi tiết các chức năng dành cho cơ quan quản lý, tổ chức chủ trì, nhà khoa học và quản trị hệ thống; đồng thời trao đổi với các đại biểu, giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên môi trường số. Qua đó, thống nhất cách thức triển khai, bảo đảm hệ thống được vận hành đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Đại biểu của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số của cán bộ, công chức, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy quản trị theo thời gian thực. Qua đó nâng cao chất lượng, tính minh bạch trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Khánh Hòa – Thanh Tùng