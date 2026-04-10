Thanh Hóa triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu đạt 8,5 tỷ USD năm 2026

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 6151/UBND-KTTC ngày 9/4/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2026 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, chi phí năng lượng và logistics tăng cao, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động thích ứng linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa; rà soát, thúc đẩy tiến độ các dự án sản xuất, xuất khẩu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD trong năm 2026.

Sở Công Thương được giao chủ trì theo dõi, dự báo thị trường, chính sách thương mại của các nước; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường mới, tiềm năng. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng nông, lâm, thủy sản; phát triển vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Sở Tài chính tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, nhất là kết nối Khu kinh tế Nghi Sơn với các khu công nghiệp, cửa khẩu; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Các cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, hoàn thuế kịp thời, giảm chi phí.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành hàng được đề nghị phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển xuất khẩu bền vững.

UBND các xã, phường chủ động nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, tránh ùn ứ hàng hóa.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm các mục tiêu xuất khẩu năm 2026 đạt kết quả cao.

