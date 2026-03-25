Thanh Hóa tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 vào ngày 5-6/6

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND, ngày 24/3/2026 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh tỉnh Thanh Hóa tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026.

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập

Đối tượng tuyển sinh lớp 10 THPT công lập thực hiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Điều kiện dự thi: Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp khác do Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

Sở GD&ĐT tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chung với thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT năm học 2026-2027.

Mỗi thí sinh làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh với hình thức thi viết. Thời gian làm bài 120 phút đối với mỗi bài thi môn Ngữ văn và môn Toán; 60 phút đối với bài thi môn Tiếng Anh.

Ngày thi: 05, 06/6/2026.

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn

Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT.

Điều kiện dự thi: Học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các trường hợp khác do Sở GD&ĐT xem xét, quyết định. Kết quả rèn luyện, kết quả học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên.

Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 12 lớp, số lượng 420 học sinh (35 học sinh/lớp). Cụ thể, chuyên Toán, chuyên Ngữ văn và chuyên Tiếng Anh: mỗi môn chuyên tuyển 2 lớp; chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tin học, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý: mỗi môn chuyên tuyển 1 lớp.

Phương thức thi tuyển. Mỗi thí sinh làm 4 bài thi, gồm: 3 bài thi môn chung của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập là Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thì phải làm bài thi dành cho môn chuyên đó.

Hình thức thi: Tất cả các bài thi theo hình thức thi viết. Riêng bài thi chuyên Tiếng Anh thi thêm kỹ năng nghe; bài thi chuyên môn Tin học thi bằng hình thức lập trình trên máy tính.

Thời gian làm bài đối với các môn chung: 120 phút đối với mỗi bài thi môn Ngữ văn, môn Toán và 60 phút đối với bài thi môn Tiếng Anh; đối với các môn chuyên: 150 phút.

Ngày thi: 05, 06/6/2026.

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Dân tộc nội trú

Ngoài những nội dung giống với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập về phương thức tuyển sinh, bài thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài, thang điểm, hệ số điểm bài thi, đề thi, ngày thi, chế độ ưu tiên, điểm xét tuyển thì việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT DTNT có một số quy định riêng.

Thí sinh dự thi vào các trường THPT DTNT được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nguyện vọng 1 DTNT: Vào 1 trong 2 trường THPT DTNT (THPT DTNT tỉnh hoặc THPT DTNT Ngọc Lặc).

Nguyện vọng 1 THPT và nguyện vọng 2 THPT: Vào các trường THPT công lập trên cùng địa bàn tuyển sinh đã quy định; nguyện vọng 2 THPT (nếu có) của thí sinh phải đăng ký vào trường THPT còn lại trong cùng nhóm trường đã quy định theo địa bàn tuyển sinh với trường đăng ký nguyện vọng 1 THPT.

Trong thời gian đăng ký dự thi, thí sinh được 1 lần thay đổi các nguyện vọng.

Thời điểm thay đổi nguyện vọng: Trước ngày thi, theo lịch công tác của Sở GD&ĐT.

Thí sinh nộp hồ sơ và dự thi tập trung tại trường THPT DTNT nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 1 DTNT.

Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tư thục

Đối tượng, điều kiện tuyển sinh gồm: học sinh đã tốt nghiệp THCS, học sinh trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Về phương thức tuyển sinh, thực hiện theo phương thức xét tuyển. Các trường THPT tư thục phải xây dựng kế hoạch tuyển sinh ngay sau khi được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Tuyển sinh lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2026-2027

Điều kiện dự tuyển: học sinh đã tốt nghiệp THCS, không giới hạn độ tuổi, có nguyện vọng vào học chương trình GDTX cấp THPT và có đủ hồ sơ hợp lệ.Phương thức tuyển sinh thực hiện theo hình thức xét tuyển. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)