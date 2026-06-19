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Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt trong 2 ngày cuối tuần, có nơi trên 38 độ C

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(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày tới (20 và 21/6), khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt trong 2 ngày cuối tuần, có nơi trên 38 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày tới (20 và 21/6), khu vực Thanh Hóa tiếp tục xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt trong 2 ngày cuối tuần, có nơi trên 38 độ C

(Ảnh minh họa).

Trưa nay 19/6, khu vực Thanh Hóa có nắng, nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 34-35 độ C, riêng trạm Tĩnh Gia ghi nhận 37 độ C; độ ẩm tương đối dao động từ 55-60%.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, trong 2 ngày cuối tuần (20 và 21/6), toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%. Thời gian nắng nóng tập trung từ khoảng 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt trong 2 ngày cuối tuần, có nơi trên 38 độ C

Cụ thể, ngày 20/6, khu vực trung du và miền núi có nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng ven biển phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Sang ngày 21/6, nắng nóng gia tăng, cả khu vực trung du, miền núi và đồng bằng ven biển đều có nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa nhận định, nắng nóng trên địa bàn tỉnh còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Lưu ý: Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

LP

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#Thanh hóa #Nắng nóng gay gắt #Khí tượng thủy văn #Nhiệt độ cao nhất #khu vực #phổ biến #Dự báo #ngày cuối tuần #Sản xuất nông nghiệp #Tĩnh Gia

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