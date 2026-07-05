Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 5/7, khu vực Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, mưa dông ở Thanh Hóa chịu tác động của hoàn lưu sau bão số 1 kết hợp với điều kiện hội tụ gió. Mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối và đêm, có nơi đạt lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Trước đó, vào êm qua và sáng nay (5/7), khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Trong ngày và đêm 5/7, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đặc biệt, mưa dông cường độ lớn có thể gây lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và an toàn giao thông. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế hoạt động ngoài trời khi có dông, đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình tạm để giảm thiểu thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa dông, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

LP