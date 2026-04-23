Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, ngăn chặn thực phẩm bẩn vào bếp ăn tập thể, trường học

UBND tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành văn bản số 7181/UBND-BCĐ ngày 22/4/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng thịt gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, thực phẩm không bảo đảm an toàn xâm nhập vào bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong cả nước đã phát hiện nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi đưa thịt gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm vào tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể, nhất là trong các cơ sở giáo dục, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên diện rộng.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm từ nay đến hết tháng 05 năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực phẩm tươi sống, đông lạnh (nhất là thịt lợn); kiểm tra kho lạnh, chợ đầu mối, cơ sở cung cấp cho bếp ăn tập thể; truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp các lực lượng liên quan đấu tranh với thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Sở Y tế chủ trì kiểm tra toàn diện bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn, đặc biệt trong trường học; lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm; cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; chuẩn bị điều kiện y tế để xử lý khi xảy ra ngộ độc.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát dịch bệnh động vật; giám sát chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển; đình chỉ cơ sở không bảo đảm vệ sinh thú y; kiểm dịch chặt chẽ; kiểm tra cơ sở cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn, thông tin danh sách vi phạm.

Công an tỉnh tăng cường trinh sát, phát hiện, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm bẩn; điều tra, xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi, tiêu hủy thực phẩm không an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát hoạt động bếp ăn, kiểm soát hợp đồng cung cấp thực phẩm; yêu cầu truy xuất nguồn gốc; tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát chế biến, lưu mẫu; tập huấn nâng cao nhận thức cho nhân viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý quảng cáo thực phẩm sai sự thật, nhất là trên môi trường mạng; yêu cầu cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, triển khai biện pháp bình ổn giá và phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, phòng chống thực phẩm bẩn.

Sở Xây dựng quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa; yêu cầu đơn vị vận tải không vận chuyển thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc; kiểm tra hóa đơn, chứng từ; xử lý, thu hồi phù hiệu đối với đơn vị vi phạm.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền về an toàn thực phẩm; cảnh báo thủ đoạn vi phạm; hướng dẫn người dân nhận biết thực phẩm an toàn; thông tin kịp thời kết quả kiểm tra, xử lý.

Chi cục Hải quan khu vực X kiểm soát chặt thực phẩm xuất nhập khẩu, nhất là thịt và sản phẩm từ thịt; kiểm tra hồ sơ, chứng từ; ngăn chặn hàng không bảo đảm an toàn; phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra biên giới, cửa khẩu; ngăn chặn vận chuyển trái phép thực phẩm bẩn; phối hợp các lực lượng xử lý vi phạm, đấu tranh với các đường dây qua biên giới.

Thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm; kiểm tra hóa đơn, chứng từ; phát hiện, xử lý hành vi hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa không an toàn; phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy vai trò giám sát; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành quy định về an toàn thực phẩm; tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm tại địa bàn; tập trung vào cơ sở giết mổ, vận chuyển, bếp ăn tập thể, trường học; xử lý nghiêm vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thực phẩm an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2026; Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/5/2026.

LP (Nguồn UBND tỉnh)