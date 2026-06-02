Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 2/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhằm thống nhất các giải pháp và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Đồng chí Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 10, 11 và 12/6/2026 (trong đó, ngày 10/6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 11/6 tổ chức thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều; ngày 12/6 tổ chức thi hai môn tự chọn).

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6-28/6/2026. Công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7/2026.

Kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Năm 2026, kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, chỉ điều chỉnh một số nội dung trong quy chế để bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thanh tra các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đã thảo luận, đề xuất các giải pháp phối hợp nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi; tăng cường công tác phòng, chống sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi...

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa là một trong những địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với địa bàn rộng, địa hình phân hóa phức tạp. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa có tổng số 42.867 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.290 thí sinh so với kỳ thi năm 2025.

Để tổ chức tốt kỳ thi quan trọng này, tỉnh đã triển khai đồng bộ các phương án phối hợp liên ngành về hậu cần, y tế, điện lực... Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Sinh viên tình nguyện” được Đoàn Thanh niên triển khai rộng khắp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh tại các điểm thi với mục tiêu không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn hay thiên tai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, cấp tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi.

Các địa phương tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu, từng công đoạn, tuân thủ nghiêm các quy trình, quy chế thi. Tiếp tục rà soát thật kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi về cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao...

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn hay vì lý do khác mà không được tham dự kỳ thi. Đặc biệt, phải có phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu Ban Chỉ đạo thi các địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác chuẩn bị phải chu đáo, kỹ lưỡng; công tác chuyên môn phải đúng quy trình, quy định; công tác phối hợp phải nhịp nhàng, thông suốt.

Đối với các phường, xã có số lượng thí sinh dự thi đông cần đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông...

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Do đó, các địa phương không được chủ quan, lơ là trong việc tổ chức kỳ thi, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chất lượng, hiệu quả cao", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh.

Linh Hương