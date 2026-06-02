Thi tốt nghiệp THPT 2026: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập

Là kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập, các địa phương đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để việc tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm 2026 là năm đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành. Quy mô tổ chức thi ở mỗi địa phương vì thế tăng lên, địa bàn rộng hơn trong khi không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, các địa phương cho biết đã linh hoạt nhiều giải pháp, nỗ lực chuẩn bị và sẵn sàng cho việc tổ chức kỳ thi vào ngày 11 và 12/6 tới đây.

Kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập

Báo cáo tại hội nghị, Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an (Cục A03, A05, A06) thực hiện rà soát, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống các phần mềm quản lý thi, chấm thi, phần mềm hỗ trợ ra đề thi này trước khi đưa vào sử dụng. Các đơn vị thi công đã kịp thời khắc phục các hạn chế bất cập được các đơn vị chỉ ra; bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác tổ chức kỳ thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua Hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn bảo mật theo đúng quy định.

Cũng theo ông Chương, điểm khó khăn của kỳ thi năm nay là năm đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, quy mô thí sinh tại một tỉnh/thành tăng mạnh so với năm 2025 và không còn cấp huyện. Ví dụ, tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có gần 143.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025. Địa bàn tỉnh, thành rộng hơn nên việc đi lại, vận chuyển đề thi, bài thi gặp nhiều khó khăn.

Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Vì vậy, các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động xây dựng phương án, cách thức tổ chức và quản lý để bảo đảm vận hành tốt với quy mô tổ chức thi mở rộng so với các năm trước đây,” ông Chương nói.

Cũng theo ông Chương, kỳ thi được tổ chức vào tháng Sáu, tiềm ẩn nguy cơ cao thời tiết bất thường như nắng nóng, dông lốc và mưa, bão, lũ, đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.

Bên cạnh đó là tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến rất phức tạp. Những năm gần đây Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đã ghi nhận và phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng AI để gian lận trong thi cử.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an để tăng cường công tác tập huấn. Đây luôn luôn đây là khâu trọng yếu, đề nghị các địa phương đặc biệt lưu ý để đảm bảo an ninh an toàn trong kỳ thi,” Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh.

Linh hoạt, chủ động các phương án

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị, có giải pháp phù hợp với điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là việc lên phương án dự phòng cho các trường hợp bất thường.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu, năm nay, thành phố có quy mô số lượng thí sinh dự thi rất lớn với gần 143.000 em tại 246 điểm thi. Tất cả các điểm thi đã được kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ kỳ thi.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 34 tỉnh, thành trên cả nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau sáp nhập, địa giới hành chính thành phố mở rộng. Nếu trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, địa bàn xa nhất cách trung tâm thành phố khoảng 50km thì năm nay, khoảng cách này là 200km. Với điểm thi xa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với công an để giao đề thi trước một ngày.

Với đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên nhiều phương án, từ giao đề bằng hàng không đến các phương tiện khác.

“Ban chỉ đạo thi thành phố đã sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế quyết tâm cao để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu nói.

Tại Lào Cai, theo Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh, năm nay Lào Cai có gần 20.000 thí sinh dự thi, đông nhất từ trước tới nay. Sau sáp nhập, Lào Cai có 99 xã, phường, trong đó có 58 xã, phường có điểm thi. Thí sinh học tại trường trung học phổ thông trên một xã nhưng các em đến từ nhiều xã. Các năm trước, có ban chỉ đạo thi cấp huyện vào cuộc nên rất thuận lợi. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên không còn cấp huyện, trong khi Lào Cai là tỉnh miền núi, địa bàn rộng thứ 8 trong số 34 tỉnh, thành của cả nước. Thời điểm diễn ra kỳ thi cũng là thời điểm địa phương thường xảy ra thiên tai, bão, lũ.

Để khắc phục vấn đề này, Lào Cai đã thành lập tổ hỗ trợ liên xã, hỗ trợ cho ban chỉ đạo thi cấp tỉnh triển khai các giải pháp ở địa phương. “Qua thực tế triển khai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho thấy đây là mô hình rất hiệu quả,” bà Hạnh cho hay.

Đặc biệt, Lào Cai chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch cho các tình huống bất thường như bão, lũ, đảm bảo an toàn trong vận chuyển đề thi...

“Lào Cai đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để chuẩn bị cho kỳ thi, cam kết tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao,” bà Hạnh nói.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho tuyển sinh đại học, cao đẳng và triển khai một số chính sách mới về đào tạo nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, mục tiêu xuyên suốt của kỳ thi là bảo đảm an toàn, công bằng và chất lượng.

Nhấn mạnh việc không chủ quan trong bất cứ khâu nào, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó với thiên tai, thời tiết cực đoan, sự cố kỹ thuật, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Khi xảy ra sự cố, việc xử lý phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, tuân thủ quy chế, thực hiện kịp thời, bình tĩnh và có sự thống nhất trong ban chỉ đạo.

Kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày 11 và 12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025./.

Theo Vietnam+