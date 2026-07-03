Thanh Hóa sẽ chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo và đồng hành” trong phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 3/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - phiên đối thoại tỉnh Thanh Hóa với chủ đề: “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và chuyên gia kinh tế chủ trì phiên đối thoại mở tại diễn đàn.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng gần 300 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự diễn đàn.

Với chủ đề xuyên suốt: “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, các tham luận tại diễn đàn đã nêu bật những tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, thực trạng hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Trong đó khẳng định, Thanh Hóa là địa phương có quy mô lớn, không gian phát triển rộng, hệ sinh thái kinh tế đa dạng với nhiều lợi thế nổi bật về công nghiệp, logistics, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn thông qua cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực và tăng cường hợp lực công tư.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Lưu Công Thành phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thảo luận, gợi mở những định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế tư nhân tại Thanh Hóa trong giai đoạn tới. Đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Phiên đối thoại mở đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và thực chất với nhiều ý kiến, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành và chuyên gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng khẳng định, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh Thanh Hóa luôn xác định phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là yêu cầu đổi mới quản trị địa phương, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo và đồng hành”. Do đó tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Tiếp tục đổi mới phương thức đối thoại với doanh nghiệp theo hướng thực chất, thiết thực, đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 là kênh đối thoại thường niên được tổ chức nhằm tạo không gian trao đổi thực chất, đa chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân với chính quyền các cấp; qua đó thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân bền vững.

Thông qua diễn đàn năm nay, tinh thần “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư" được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, đưa khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Thanh Thảo