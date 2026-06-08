Thanh Hóa sắp mưa lớn diện rộng, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát lúc 21 giờ ngày 8/6, từ đêm nay đến ngày 10/6, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm; khu vực miền núi phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn dự báo trút xuống từ đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: vtcnews.vn

Từ đêm 8/6 đến ngày 10/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Mưa được dự báo tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền núi phía Bắc và Tây Bắc có nơi mưa trên 150mm

Tại vùng núi phía Bắc và Tây Bắc, gồm các điểm dự báo Mường Lát, Quan Sơn, Hồi Xuân, Thiết Ống, Cẩm Thủy và Kim Tân, từ đêm 8/6 đến ngày 10/6, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Phạm vi ảnh hưởng gồm các xã: Tam Chung, Mường Lý, Mường Lát, Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Mường Chanh, Sơn Thủy, Na Mèo, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Hạ, Quan Sơn, Tam Lư, Tam Thanh, Trung Sơn, Trung Thành, Phú Lệ, Phú Xuân, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Hồi Xuân, Thiên Phủ, Cổ Lũng, Pù Luông, Bá Thước, Quý Lương, Điền Lư, Thiết Ống, Điền Quang, Văn Nho, Cẩm Tú, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Thạch Quảng, Thành Vinh, Thạch Bình, Vân Du, Kim Tân và Ngọc Trạo.

Đây là khu vực có nhiều sông, suối nhỏ, địa hình dốc, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài hoặc xuất hiện mưa cường độ cao trong thời gian ngắn.

Miền núi phía Tây và Tây Nam mưa từ 50-100mm

Tại vùng núi phía Tây và Tây Nam, gồm các điểm dự báo Linh Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân và Như Thanh, tổng lượng mưa từ đêm 8/6 đến ngày 10/6 phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Các xã thuộc phạm vi dự báo gồm: Văn Phú, Đồng Lương, Yên Thắng, Yên Khương, Linh Sơn, Giao An, Thạch Lập, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Minh Sơn, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Thường Xuân, Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, Xuân Chinh, Xuân Tín, Thọ Lập, Xuân Lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng, Thọ Long, Xuân Du, Mậu Lâm, Như Thanh, Yên Thọ, Xuân Thái, Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thanh Quân, Như Xuân, Thanh Phong, Hóa Quỳ và Xuân Bình.

Người dân sinh sống tại khu vực ven sông, suối, chân đồi, sườn dốc và những nơi từng xảy ra sạt lở cần thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, chủ động phương án di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Đồng bằng và ven biển có nơi mưa trên 120mm

Tại khu vực đồng bằng và ven biển, gồm các điểm dự báo Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Quảng Chính, Hạc Thành, Đông Sơn và Sầm Sơn, tổng lượng mưa từ đêm 8/6 đến ngày 10/6 phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Phạm vi ảnh hưởng gồm các phường Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Hạc Thành, Quảng Phú, Quang Trung, Bỉm Sơn, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến và các xã: Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Phú, Yên Trường, Yên Ninh, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Trung, Ba Đình, Nga An, Hồ Vương, Tân Tiến, Nga Sơn, Nga Thắng, Đông Thành, Triệu Lộc, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Quang, Hoằng Phú, Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Châu, Hoằng Lộc, Thiệu Tiến, Thiệu Hóa và Thiệu Quang.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước, gây ngập úng tại các khu dân cư, tuyến đường đô thị và khu vực thấp trũng. Ngập đường, tầm nhìn giảm và mặt đường trơn trượt có thể gây ách tắc, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập úng

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, đặc biệt tại những khu vực có địa hình dốc.

Dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy, đổ cây cối; hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cây trồng, làm đất bão hòa nước, khiến cây bị đổ, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Tại khu vực đô thị, hệ thống thoát nước có nguy cơ bị quá tải, gây ngập khu dân cư và các tuyến giao thông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Đêm 10/6, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm.

Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; không đi qua ngầm, tràn, cầu, cống hoặc tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết. Các hộ dân tại khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần chủ động chuẩn bị phương án sơ tán, bảo vệ tính mạng và tài sản.

LP