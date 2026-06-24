Thanh Hóa nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hôm nay (24/6), trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, riêng khu vực trung du, miền núi có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 40-45%, làm gia tăng cảm giác oi bức và nguy cơ xảy ra cháy nổ, cháy rừng.

Tại Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C. Ảnh: TTXVN

Trong 24 giờ qua, Thanh Hóa đã xuất hiện nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-38,5 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, trong ngày 24/6 và 25/6, khu vực Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo chi tiết cho thấy, trong ngày hôm nay (24/6), khu vực đồng bằng, ven biển có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực trung du và miền núi như Mường Lát, Quan Sơn, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn... có nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, sử dụng trang phục chống nắng khi làm việc ngoài trời. Đồng thời, cần sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; chủ động các biện pháp phòng, chống cháy nổ tại khu dân cư và phòng cháy rừng, bởi nguy cơ cháy, nổ và hỏa hoạn đang ở mức cao do nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp.

LP