Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi tại VCK U13 toàn quốc; Jurgen Klopp chính thức đồng ý dẫn dắt tuyển Đức

World Cup 2026 ngày 4/7: Pháp đối đầu hiện tượng Paraguay, Canada thử thách Morocco; Ai Cập vượt qua Australia trên chấm luân lưu, giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026; Tuyển Senegal chìm trong bê bối sau khi bị loại khỏi World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/7).

U13 toàn quốc 2026: Thanh Hóa khởi đầu thuận lợi, CA TP.HCM gây bất ngờ lớn

Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc (U13) 2026 đã chính thức khai mạc tại Hải Phòng với nhiều màn tranh tài hấp dẫn. Đáng chú ý, đội U13 Thanh Hóa đã có sự khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-1 trước Gia Lai.

Bên cạnh đó, ngày thi đấu đầu tiên ghi nhận nhiều kết quả bất ngờ, nổi bật là chiến thắng đậm 4-0 của U13 CA TP.HCM trước lò đào tạo HAGL danh tiếng. Các trận đấu khác cũng diễn ra sôi nổi như SLNA thắng CAHN 3-1, Hà Nội hạ Đồng Nai 2-1 và màn ngược dòng ngoạn mục 4-2 của Trường Tươi Đồng Nai trước Becamex TP.HCM.

Video: Highlight U13 Thanh Hóa 2-1 U13 Gia Lai. Nguồn: BTC

Giải đấu quy tụ 16 đội bóng, hứa hẹn là bệ phóng quan trọng cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ai Cập vượt qua Australia trên chấm luân lưu, giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026

Trong trận cầu nghẹt thở tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 4/7, Ai Cập đã xuất sắc đánh bại Australia sau loạt sút luân lưu định mệnh.

Salah một lần nữa có niềm vui chiến thắng. Ảnh: Reuters

Sau 120 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1 nhờ bàn mở tỷ số của Emam Ashour và pha phản lưới nhà đáng tiếc của Mohamed Hany, hai đội buộc phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Dù Australia chơi canh bạc tất tay khi tung thủ môn kỳ cựu Mathew Ryan vào sân ở phút cuối, đại diện châu Đại dương vẫn gục ngã với tỷ số 2-4 do hai cầu thủ đá hỏng.

Đáng chú ý, thủ quân Mohamed Salah đã ấn định chiến thắng cho Ai Cập bằng cú sút kiểu “Panenka” đẳng cấp, đưa đội bóng Bắc Phi tiến vào tứ kết đầy thuyết phục.

Jurgen Klopp chính thức đồng ý dẫn dắt tuyển Đức sau khi Nagelsmann từ chức

Sau thất bại cay đắng trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026, Julian Nagelsmann đã chủ động từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức nhằm mở đường cho một cuộc cải tổ.

Jurgen Klopp. Ảnh: AFP

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, Jurgen Klopp đã đồng ý tiếp quản “ghế nóng” từ người tiền nhiệm. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia 59 tuổi đảm nhận trọng trách tại một đội tuyển quốc gia sau sự nghiệp lẫy lừng ở cấp câu lạc bộ.

Trước thực trạng bóng đá Đức liên tục gây thất vọng với chuỗi thành tích kém cỏi tại các kỳ World Cup từ năm 2014, Klopp được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt giúp khôi phục bản sắc, truyền cảm hứng và vực dậy vị thế của “Die Mannschaft” trong giai đoạn tái thiết đầy thách thức sắp tới.

Tuyển Senegal chìm trong bê bối sau khi bị loại khỏi World Cup 2026

Sau thất bại trước Bỉ tại vòng 1/16, đội tuyển Senegal đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng loạt bê bối hậu trường bị phanh phui.

Truyền thông châu Phi đưa tin đại bản doanh đội tuyển thường xuyên biến thành nơi tổ chức tiệc rượu, chi tiêu xa hoa bất chấp việc các cầu thủ phải tập luyện cho giải đấu. Thậm chí, công tác hậu cần còn yếu kém đến mức cầu thủ phải tự gọi đồ ăn nhanh.

HLV trưởng Pape Thiaw được cho là chưa có hợp đồng chính thức chỉ vài giờ trước trận gặp Na Uy ở vòng bảng và chỉ hoàn tất việc ký kết ngay trước khi cùng đội lên đường tới sân vận động. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sự bất ổn còn đến từ việc HLV Pape Thiawký hợp đồng sát giờ thi đấu và tiền vệ Pape Gueye tuyên bố chia tay đội tuyển. Những bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, buộc Liên đoàn Bóng đá Senegal phải sớm vào cuộc xử lý trách nhiệm để xoa dịu người hâm mộ.

FIFA cân nhắc đổi lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 vì thời tiết cực đoan

Trước nguy cơ giông bão và ngập lụt nghiêm trọng tại Mexico City, FIFA đang khẩn trương thảo luận phương án điều chỉnh lịch thi đấu hai cặp đấu quan trọng tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trận Anh - Mexico nhiều khả năng dời lịch do tình hình thời tiết. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm là trận Anh gặp Mexico trên sân Azteca. Nhằm đảm bảo an toàn, FIFA dự kiến đẩy giờ bóng lăn sớm hơn 6 tiếng. Việc thay đổi này có khả năng tạo hiệu ứng domino, buộc cơ quan điều hành bóng đá thế giới phải tính toán lại khung giờ trận Brazil gặp Na Uy để tránh trùng lặp.

Dù các liên đoàn bóng đá liên quan đã sẵn sàng phối hợp, việc thiếu thông báo chính thức kịp thời từ FIFA đang gây ra những xáo trộn nhất định cho người hâm mộ và kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển.

World Cup 2026 ngày 4/7: Pháp đối đầu hiện tượng Paraguay, Canada thử thách Morocco

Loạt trận vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi động.

Vào lúc 8h30 ngày 4/7, Colombia - đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn - sẽ chạm trán đại diện châu Phi Ghana trên sân Arrowhead. Đáng chú ý, trận đấu lúc 0h ngày 5/7 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Canada và “ngựa ô” Morocco, hứa hẹn đầy kịch tính với lối chơi kiểm soát của hai đội.

Trận đấu giữa Paraguay và Pháp diễn ra vào lúc 4h ngày 5/7 Ảnh: Khelnow.

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn so tài lúc 4h ngày 5/7 giữa ứng cử viên vô địch Pháp và “hiện tượng” Paraguay - đội bóng vừa loại Đức đầy kịch bản. Sở hữu hàng công hủy diệt với bộ ba Mbappe, Dembele và Olise, tuyển Pháp đang hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống VTV.

HS