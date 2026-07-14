Hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Petrovietnam

“Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án, qua đó hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên”. Đây là cam kết được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Petrovietnam, đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 14/7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Petrovietnam, đồng chủ trì hội nghị.

Tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo tại hội nghị, sau hơn 5 tháng thực hiện Thỏa thuận hợp tác được ký kết đầu tháng 2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa và Petrovietnam đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động của 12 đơn vị thành viên Petrovietnam tại Thanh Hóa tiếp tục duy trì hiệu quả, với tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 135,8 nghìn tỷ đồng; trong đó, doanh thu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt gần 129 nghìn tỷ đồng.

Trong công tác an sinh xã hội, 6 tháng đầu năm 2026, Petrovietnam đã hoàn thành các chương trình hỗ trợ trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 4,34 tỷ đồng và đang triển khai thực hiện các chương trình với tổng kinh phí 88,5 tỷ đồng.

Đại diện Petrovietnam thông tin về tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về tình hình triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; trong đó, trọng tâm là Dự án Kho dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn, Dự án Kho LNG Trung tâm...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh dự hội nghị.

Đối với Dự án Kho dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn, Petrovietnam đã hoàn thành báo cáo phương án đầu tư, trình Thường trực Chính phủ; đồng thời, khảo sát, đánh giá các vị trí dự kiến xây dựng. Tập đoàn kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế đặc thù, chính sách cần thiết và chấp thuận mô hình đầu tư đối tác công tư (PPP) để tạo cơ sở triển khai dự án.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu tại hội nghị.

Đối với Dự án Kho LNG Trung tâm, trên cơ sở các vị trí khảo sát thực địa của tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị thành viên của Petrovietnam (PV, GAS) sẽ chủ động nghiên cứu cơ hội đầu tư, căn cứ nhu cầu thị trường, hiệu quả dự án và chiến lược phát triển của đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Petrovietnam và các phòng, ban chuyên môn dự hội nghị.

Petrovietnam đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn trong việc kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế cần thiết để triển khai Dự án Kho dự trữ dầu thô quốc gia; đồng thời đẩy nhanh công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tập đoàn cũng đề nghị tỉnh phối hợp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quyết toán Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và triển khai các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng.

Cam kết trách nhiệm, đồng hành hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chúc mừng những kết quả Tập đoàn Petrovietnam đạt được trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Petrovietnam đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11% trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác với Petrovietnam sẽ tạo thêm động lực quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đồng chí đề nghị Petrovietnam đẩy nhanh nghiên cứu, xúc tiến các cơ hội đầu tư theo thỏa thuận, nhất là các dự án chế biến sâu sau lọc hóa dầu và Dự án Kho dự trữ dầu thô quốc gia tại Nghi Sơn.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Thanh Hóa đang triển khai điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Nghi Sơn và Quy hoạch Cảng biển Nghi Sơn. Đây là cơ hội để cập nhật, bố trí quỹ đất và hạ tầng phù hợp cho các dự án của Petrovietnam và các đơn vị thành viên, tạo dư địa phát triển lâu dài cho chuỗi công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu và hóa chất trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, 15 cơ hội, dự án được Petrovietnam dự kiến nghiên cứu, triển khai đầu tư tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2026-2030 nếu sớm được đầu tư và đi vào hoạt động, sẽ góp phần mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh.

Thanh Hóa cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, cũng như phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án, qua đó hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định: Thanh Hóa là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Trong nhiều năm qua, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên và đối tác đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai các dự án, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, sau khi Thỏa thuận hợp tác được ký kết, các nội dung công việc đã được hai bên triển khai tích cực.

Thời gian tới, Petrovietnam đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế làm việc, định kỳ rà soát việc thực hiện thỏa thuận để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, nhận diện khó khăn, vướng mắc và cùng phối hợp tháo gỡ, qua đó đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác đã đề ra.

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