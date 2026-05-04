Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Thanh Hóa gửi trọn nghĩa tình ra Trường Sa

Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trước giờ lên đường thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026, ngày 4/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 16 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch chuyến công tác.

Thanh Hóa gửi trọn nghĩa tình ra Trường Sa

Trước giờ lên đường thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026, ngày 4/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 16 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch chuyến công tác.

Tham gia hải trình lần này, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xứ Thanh gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió; tiếp thêm động lực để quân và dân Trường Sa vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Hóa gửi trọn nghĩa tình ra Trường Sa

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I năm 2026.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 16 sẽ đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo: Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ B, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-I. Đây là những điểm đảo, nhà giàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tham gia chuyến công tác có đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank, Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt, lực lượng văn công, các cơ quan báo chí và cán bộ Hải quân. Mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo tình cảm của hậu phương, mong muốn được trực tiếp thăm hỏi, sẻ chia, động viên quân và dân Trường Sa vượt qua khó khăn, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, chương trình công tác; các yêu cầu về tổ chức hoạt động, bảo đảm an toàn, kỷ luật, lễ tiết và thông tin tuyên truyền trong suốt hải trình. Không khí hội nghị trang nghiêm, trách nhiệm, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đoàn công tác số 16.

Trong dịp này, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng phần quà trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ Quân chủng Hải quân. Món quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, bám biển, giữ đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Đặc biệt, trong hải trình, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sẽ trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo, Nhà giàn DK-I. Giữa trùng khơi xa đất liền, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, quân và dân Trường Sa vẫn luôn nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chắc tay súng, vững niềm tin, ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Với đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lời thăm hỏi không chỉ là sự sẻ chia của hậu phương, mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi tới những người đang âm thầm cống hiến nơi tuyến đầu biển đảo.

Đoàn công tác số 16 dự kiến tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa; ghi nhận, phản ánh sinh động cuộc sống, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân và dân trên các đảo, nhà giàn.

Hành trình đến với Trường Sa, đến với Nhà giàn DK-I không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là dịp để mỗi đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, chủ quyền và sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi biển đảo. Trong hải trình ấy, mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi đều gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự tri ân của đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ xuất quân, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã hướng trọn về Trường Sa thân yêu bằng niềm tin, sự tri ân và trách nhiệm sâu nặng. Hải trình sắp bắt đầu, mang theo những phần quà nghĩa tình, những lời thăm hỏi chân thành của đất liền gửi tới quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Từ hậu phương xứ Thanh đến tiền tiêu của Tổ quốc, tình cảm ấy hòa chung ý chí của cả nước: luôn hướng về biển đảo, sát cánh cùng Trường Sa, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa:

#Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Quân #Ngân hàng nhà nước Việt Nam #công tác #Tổ quốc #Chủ quyền biển đảo #Tình cảm #Đại biểu #dân Thanh Hóa #Cán bộ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong đồng bào Phật giáo dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2026, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo...
[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

[E-Magazine]: Kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2026) “Mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Khẳng định ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời...
[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Infographics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 72 năm, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập...
Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Vinh dự tô thắm trang sử vàng của dân tộc

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cách đây hơn 7 thập kỷ, tại mặt trận Điện Biên Phủ nóng bỏng, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, quân và dân Việt Nam đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, chấm dứt ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Trong bản anh hùng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh