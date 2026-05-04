Thanh Hóa gửi trọn nghĩa tình ra Trường Sa

Trước giờ lên đường thăm quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026, ngày 4/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 16 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch chuyến công tác.

Tham gia hải trình lần này, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn mang theo tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xứ Thanh gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió; tiếp thêm động lực để quân và dân Trường Sa vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà tại Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I năm 2026.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 16 sẽ đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo: Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ B, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-I. Đây là những điểm đảo, nhà giàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Tham gia chuyến công tác có đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Nghệ An; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank, Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt, lực lượng văn công, các cơ quan báo chí và cán bộ Hải quân. Mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo tình cảm của hậu phương, mong muốn được trực tiếp thăm hỏi, sẻ chia, động viên quân và dân Trường Sa vượt qua khó khăn, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, chương trình công tác; các yêu cầu về tổ chức hoạt động, bảo đảm an toàn, kỷ luật, lễ tiết và thông tin tuyên truyền trong suốt hải trình. Không khí hội nghị trang nghiêm, trách nhiệm, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đoàn công tác số 16.

Trong dịp này, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng phần quà trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ Quân chủng Hải quân. Món quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, bám biển, giữ đảo, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Đặc biệt, trong hải trình, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa sẽ trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo, Nhà giàn DK-I. Giữa trùng khơi xa đất liền, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, quân và dân Trường Sa vẫn luôn nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chắc tay súng, vững niềm tin, ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Với đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi lời thăm hỏi không chỉ là sự sẻ chia của hậu phương, mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi tới những người đang âm thầm cống hiến nơi tuyến đầu biển đảo.

Đoàn công tác số 16 dự kiến tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham dự lễ chào cờ trên đảo Trường Sa; ghi nhận, phản ánh sinh động cuộc sống, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân và dân trên các đảo, nhà giàn.

Hành trình đến với Trường Sa, đến với Nhà giàn DK-I không chỉ là một chuyến công tác, mà còn là dịp để mỗi đại biểu cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, chủ quyền và sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi biển đảo. Trong hải trình ấy, mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi đều gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự tri ân của đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh, trước giờ xuất quân, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đã hướng trọn về Trường Sa thân yêu bằng niềm tin, sự tri ân và trách nhiệm sâu nặng. Hải trình sắp bắt đầu, mang theo những phần quà nghĩa tình, những lời thăm hỏi chân thành của đất liền gửi tới quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Từ hậu phương xứ Thanh đến tiền tiêu của Tổ quốc, tình cảm ấy hòa chung ý chí của cả nước: luôn hướng về biển đảo, sát cánh cùng Trường Sa, chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa