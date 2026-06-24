Thanh Hóa: Giới đầu tư đón chờ sự kiện “Sông Mã bừng sáng - Thưởng lãm tinh hoa”

“Sông Mã bừng sáng – Thưởng lãm tinh hoa” - điểm hẹn của giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường bất động sản Thanh Hóa. Đây là nơi khách hàng được trải nghiệm không gian sống tại Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City, cập nhật chính sách hấp dẫn cùng nhiều đặc quyền giá trị.

“Sông Mã bừng sáng – Thưởng lãm tinh hoa”: Điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư

Những tháng gần đây, thị trường bất động sản Thanh Hóa ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực khi hàng loạt dự án quy mô lớn đẩy mạnh triển khai, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ và nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, các sự kiện giới thiệu dự án quy mô lớn đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Ngày 28/6 tới đây, sự kiện “Sông Mã bừng sáng – Thưởng lãm tinh hoa” do Eurowindow Holding tổ chức được dự báo sẽ là sự kiện đáng chú ý nhất trên thị trường bất động sản xứ Thanh trong tháng 6 này.

Sự kiện “Sông Mã bừng sáng – Thưởng lãm tinh hoa” diễn ra tại văn phòng bán hàng dự án Eurowindow Light City, tại phường Nguyệt Viên, Thanh Hóa

Theo đại diện đơn vị phát triển, khách tham dự sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá quy hoạch tổng thể dự án thông qua hệ thống sa bàn hiện đại, cập nhật tiến độ xây dựng, tìm hiểu chi tiết các phân khu, sản phẩm và định hướng phát triển của khu đô thị trong tương lai.

Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia tư vấn sẽ đồng hành cùng khách hàng trong suốt sự kiện, cung cấp những phân tích chuyên sâu về tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản Thanh Hóa, xu hướng đầu tư trong giai đoạn mới cũng như những lợi thế nổi bật của Eurowindow Light City.

Bên cạnh đó, nhằm tri ân khách hàng tham gia sự kiện, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến 60 triệu đồng dành cho những khách hàng đăng ký thành công nguyện vọng sở hữu sản phẩm. Trong đó, giải Nhất là tủ lạnh LG French Door InstaView 666 lít trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì là tivi Samsung Neo QLED Mini LED 4K 55inch trị giá 20 triệu đồng; và giải Ba là máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Gen1 trị giá 10 triệu đồng. Những phần quà giá trị này không chỉ gia tăng niềm vui cho khách hàng mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho sự kiện.

Không chỉ mang đến cơ hội nhận những phần quà giá trị, sự kiện còn dành cho khách hàng nhiều ưu đãi thiết thực như voucher nghỉ dưỡng tại Radisson Blu Resort Cam Ranh, quà tặng tham dự (door gift) cùng cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt đang được áp dụng cho dự án. Đây là dịp để khách hàng vừa tìm hiểu thông tin đầu tư, vừa tận hưởng những đặc quyền hấp dẫn và gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Trong bối cảnh thị trường đang đặc biệt quan tâm đến biến động lãi suất, chủ đầu tư đã giới thiệu chính sách bảo hiểm lãi suất kéo dài tới 42 tháng, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và gia tăng sự an tâm cho khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoảng 30% giá trị sản phẩm ban đầu, 70% còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay. Đặc biệt, khách hàng được hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng đầu tiên, đồng thời tiếp tục được bảo hiểm lãi suất ở mức tối đa 9,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Cùng với chính sách tài chính ưu việt, khách hàng còn được hưởng mức chiết khấu và ưu đãi tổng giá trị lên tới 15,5%. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh nổi bật, giúp giảm áp lực dòng tiền, tối ưu hiệu quả đầu tư và gia tăng sức hấp dẫn của dự án trong giai đoạn hiện nay.

Eurowindow Light City – Thành phố Ánh sáng bên sông Mã

Với quy mô lên tới gần 176 ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, Eurowindow Light City là một trong những dự án khu đô thị xanh có quy mô lớn bậc nhất Thanh Hóa, kiến tạo nên “Thành phố Ánh sáng” bên sông Mã.

Dự án tọa lạc tại phường Nguyệt Viên – trung tâm phát triển mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa, nối giữa Quốc lộ 10 và Quốc lộ 1A, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp,... Hội tụ 3 tiêu chí “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, Eurowindow Light City được đánh giá cao về khả năng kết nối và khai thác thương mại, là điểm đến thu hút giới đầu tư, có tiềm năng tăng giá cao.

Điểm nhấn nổi bật của Eurowindow Light City là Đại lộ Ánh sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam và Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa.

Đại lộ Ánh sáng di sản đầu tiên tại Việt Nam là điểm nhấn biểu tượng cho toàn khu đô thị

Eurowindow Light City được quy hoạch trở thành khu đô thị xanh mang đến không gian sống trong lành, bền vững. Bên cạnh đó, Thành phố Ánh sáng sở hữu gần 200 tiện ích nội khu giúp cư dân tiếp cận đa dạng dịch vụ sinh hoạt, giải trí và rèn luyện sức khỏe ngay hiên nhà.

Eurowindow Light City sở hữu 7 phân khu với 7 phong cách kiến trúc, mang đến đa dạng sản phẩm, đáp ứng cả nhu cầu an cư lý tưởng, đầu tư, kinh doanh sinh lời

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của người dân ngày càng gia tăng, những khu đô thị được đầu tư bài bản như Eurowindow Light City đang trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng và nhà đầu tư ưu tiên.

Sự kiện “Sông Mã bừng sáng – Thưởng lãm tinh hoa” vì thế được xem là cơ hội để khách hàng trực tiếp cảm nhận rõ hơn quy mô, tầm vóc và những giá trị mà Eurowindow Light City đang kiến tạo. Đây cũng là dịp để giới đầu tư đánh giá tiềm năng của một dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị xứ Thanh trong tương lai.