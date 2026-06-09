Nghệ thuật “may đo” không gian sống tại K-Park Avenue

Trong thế giới hàng xa xỉ, trang phục may đo cao cấp là biểu tượng của sự độc bản và cá nhân hóa tuyệt đối. Triết lý ấy đang dần bước ra khỏi địa hạt thời trang, trở thành thước đo mới cho giới tinh hoa Thanh Hóa khi lựa chọn không gian sống tại K-Park Avenue, Vinhomes Star City.

Từ “chiếc hộp bê tông” đến không gian sống độc bản

Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) của Knight Frank, Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng người giàu nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2026-2031. Xu hướng này kéo theo những thay đổi đáng kể trong tiêu chí lựa chọn bất động sản.

Tại các cực tăng trưởng mới như Thanh Hóa, khách hàng cao cấp không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn đề cao tính độc bản, dấu ấn cá nhân và những trải nghiệm sống khác biệt.

Giống như giới thượng lưu từ chối khoác lên mình món đồ được tạo ra cho số đông, nhóm khách hàng này không còn thỏa mãn với những căn hộ mang thiết kế rập khuôn, giống hệt nhau về công năng. Không gian sống đúng nghĩa giờ đây còn là tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và cá tính của gia chủ.

K-Park tiên phong mang đến bộ sưu tập không gian sống “may đo” K-Luxury Collection.

Đón đầu xu hướng đó, Vinhomes mang đến K-Park Avenue (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) bộ sưu tập căn hộ cao cấp phiên bản giới hạn K-Luxury Collection. Lần đầu tiên tại Thanh Hóa, khái niệm nhà ở được nâng tầm thành nghệ thuật “may đo” không gian sống. Thay vì áp đặt một lối sống chung, K-Luxury Collection tung ra 4 dòng sản phẩm chuyên biệt, vừa khớp với “vóc dáng” tâm hồn và chất riêng của từng tệp chủ nhân.

Aura Suite (căn 1 phòng ngủ) được ví như thiết kế phá cách, là “đường cắt cúp táo bạo” dành riêng cho những người trẻ tự chủ và giới chuyên gia tại Thanh Hóa. Không dư thừa, không rườm rà, thiết kế tối giản nhưng công năng được tối ưu hóa đến từng centimet. Đây là không gian vừa vặn để chủ nhân tái tạo năng lượng, thả mình thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Signature Suite (căn 2 phòng ngủ) lại là “bộ suit thanh lịch” dành cho các gia đình trẻ. Bản phối này là nghệ thuật cân bằng giữa tính kết nối của không gian sinh hoạt chung và sự riêng tư cho từng thành viên. Nơi đây, đằng sau cánh cửa là một tổ ấm bình yên: bố mẹ có góc đọc sách êm đềm bên cửa sổ, con trẻ có thế giới rực rỡ sắc màu để khơi nguồn sáng tạo, một phòng khách ấm cúng để gia đình hàn huyên cuối ngày.

Không gian sống giao hòa trọn vẹn cùng thiên nhiên và ánh sáng nhờ thiết kế khoáng đạt.

Trong khi đó, Prestige Residence (căn 3 phòng ngủ) là không gian mở đa chiều giúp định chuẩn vị thế hoàng kim, dành cho những gia đình đa thế hệ thành đạt. Tại đây, chuẩn sống gia đình được nâng cấp thành mặt bằng đa lớp: đủ rộng để ông bà dạo bước, đủ riêng tư cho bố mẹ, đủ an toàn cho con trẻ.

Tọa lạc kiêu hãnh tại tầng cao nhất, Sky Residence, căn hộ 4 phòng ngủ với diện tích lên tới 180m2 là “vương miện” của K-Luxury Collection. Dòng sản phẩm Penthouse cực hiếm này tựa mã định danh cho giới tinh hoa. Sở hữu Sky Residence là sở hữu đặc quyền bao quát vùng trời riêng, nơi chủ nhân uống champagne giữa những đám mây và tận hưởng cuộc sống riêng tư đậm chất vương giả.

Tiện ích đẳng cấp chuẩn Hàn Quốc

Nếu cấu trúc căn hộ giống như “kiểu dáng trang phục”, thì hệ thống tiện ích và cảnh quan lại là “đường kim mũi chỉ” thêu dệt nên giá trị khác biệt của K-Luxury Collection. Sự thời thượng không chỉ nằm sau cánh cửa, mà trải dài trong bộ sưu tập gần 30 tiện ích cao cấp nội khu.

Bước qua cổng chào Seoul Light Gate, cư dân chính thức bước vào hành trình trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao ngay dưới thềm nhà.

Từ khoảnh khắc bước qua cổng chào Seoul Light Gate rực rỡ ánh sáng, dạo bước trên cầu đèn lồng cho đến khi thả mình vào làn nước xanh mát của bể bơi resort... mọi trải nghiệm đều được chăm chút để biến nhịp sống thường nhật thành một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao.

Cộng hưởng cùng hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” đẳng cấp của Vinhomes Star City, từ trường học, phòng khám đến khu thương mại giải trí... cư dân K-Park Avenue đang nắm giữ tấm vé gia nhập vào cộng đồng tinh hoa danh giá bậc nhất xứ Thanh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang khao khát những sản phẩm hiện hữu, K-Park Avenue mang đến bảo chứng vàng khi dự kiến cất nóc vào tháng 8/2026, chính thức bàn giao vào Quý I/2027. Những chủ nhân tinh hoa sẽ kịp nhận chìa khóa trao tay để tân trang tổ ấm, đón Tết Đinh Mùi 2027 viên mãn trong “tuyệt tác may đo” của chính mình.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

NL