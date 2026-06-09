Nhà ở xã hội SJ Town đón hàng chục lượt khách thăm quan mỗi ngày khi thời điểm nhận nhà cận kề

Dự án Nhà ở xã hội SJ Town Thanh Hóa đang là tâm điểm chú ý khi có tiến độ xây dựng thần tốc. Dự kiến ngay trong Quý IV/2026 cư dân sẽ được chạm tay vào tổ ấm mới, đón trọn làn sóng phát triển năng động của khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Tiến độ xây dựng dự án SJ TOWN cập nhật tháng 5/2026.

Điểm cộng đắt giá nhất của Nhà ở xã hội SJ Town không chỉ nằm ở tiến độ, mà còn chính là vị trí chiến lược ngay cạnh quy hoạch đường Vành đai 3 (nhánh phía Đông thành phố). Trục huyết mạch này không chỉ giúp xóa bỏ mọi khoảng cách di chuyển liên vùng, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực bứt phá mạnh mẽ.

Đặc biệt, dự án nằm ngay gần siêu thị AEON Mall Thanh Hóa lớn bậc nhất miền Trung với quy mô 4.100 tỷ đồng, hiện đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để sẵn sàng khai trương. Cư dân tương lai tại SJ Town sẽ là những người đầu tiên “đón sóng” mua sắm, giải trí và trải nghiệm dịch vụ chuẩn quốc tế chỉ trong bán kính vài phút di chuyển.

Bản đồ liên kết vùng dự án SJ Town.

Chưa dừng lại ở đó, Dự án SJ Town còn mang tầm vóc tương lai khi nằm ngay cận kề quy hoạch các khu đô thị quy mô lớn và bài bản của các chủ đầu tư hàng đầu. Toàn bộ khu vực quanh trục Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Nam Sông Mã đang được định hình trở thành trung tâm đô thị mới quy mô, hiện đại và đồng bộ.

Với quy mô 8 tòa nhà cao 9 tầng, diện tích thiết kế tối ưu từ 41 m2 đến 60 m2 cùng mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 19,1%. Thời gian chạm tay vào tổ ấm mới đang đếm ngược từng ngày tại SJ Town.

Mức giá hợp lý, thủ tục hồ sơ minh bạch, pháp lý sở hữu lâu dài và chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi. SJ Town là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu ngôi nhà mơ ước, nơi an cư lý tưởng của gia đình.

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