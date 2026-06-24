Sky Solis thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ vị trí trung tâm và mức giá cạnh tranh

Thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai, tạo động lực cho sự phát triển của các đô thị vệ tinh. Trong bối cảnh đó, Sky Solis trở thành một trong những dự án căn hộ được nhiều khách hàng và nhà đầu tư quan tâm nhờ sở hữu vị trí chiến lược, hệ tiện ích đa dạng cùng chính sách bán hàng được đánh giá cạnh tranh.

Sky Solis tọa lạc tại trung tâm phát triển của khu Đông Bắc TP.HCM

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, Sky Solis được triển khai tại Đại lộ Bình Dương, khu vực Lái Thiêu, cửa ngõ kết nối giữa TP.HCM và các đô thị công nghiệp trọng điểm. Dự án nằm trên trục Quốc lộ 13 – tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương, Bình Phước và khu vực Tây Nguyên.

Lợi thế vị trí giúp cư dân tương lai dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học: Lotte Mart, Bệnh viện Becamex, Aeonmall và khu công nghiệp lớn trong khu vực. Đồng thời, dự án còn được hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng đang được đầu tư như mở rộng Quốc lộ 13 lên 12 làn xe, các tuyến vành đai liên vùng và định hướng phát triển hệ thống metro số 2 kết nối TP.HCM với khu vực lân cận.

Nhiều chuyên gia cho rằng những dự án nằm dọc các tuyến giao thông chiến lược thường có tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn nhờ khả năng kết nối thuận tiện và nhu cầu ở thực ngày càng cao.

Quy mô hiện đại với định hướng phát triển khu phức hợp cao cấp

Sky Solis được phát triển trên quỹ đất hơn 9.400 m2 với quy hoạch gồm hai tòa tháp cao 40 tầng, khối đế thương mại dịch vụ và hệ thống hầm đỗ xe liên thông. Dự án dự kiến cung cấp hơn 1.200 sản phẩm ra thị trường, bao gồm căn hộ, shophouse và một số dòng sản phẩm cao cấp giới hạn.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, dự án được phát triển theo mô hình khu phức hợp hiện đại, hướng đến việc đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, đầu tư và khai thác thương mại. Các loại hình căn hộ được thiết kế đa dạng diện tích nhằm phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ độc thân, gia đình trẻ đến các hộ gia đình đa thế hệ.

Bên cạnh đó, dự án được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế với việc chú trọng đến không gian sống, tiện ích cộng đồng và yếu tố phát triển bền vững. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều khách hàng quan tâm trong giai đoạn hiện nay khi nhu cầu về môi trường sống chất lượng ngày càng gia tăng.

Hệ tiện ích hướng đến trải nghiệm sống toàn diện

Một trong những điểm đáng chú ý của Sky Solis là hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch theo mô hình sống nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị.

Theo thông tin công bố, cư dân tương lai có thể tiếp cận nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, khu thể thao và chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em, vườn cảnh quan, đường dạo bộ, khu sinh hoạt cộng đồng và hệ thống thương mại dịch vụ ngay tại khối đế dự án.

Việc phát triển đồng bộ các tiện ích được kỳ vọng giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng đối mặt với áp lực về hạ tầng và quỹ đất.

Ngoài ra, yếu tố không gian xanh cũng được chú trọng thông qua việc bố trí các khu cảnh quan và khu vực thư giãn ngoài trời, hướng đến việc tạo lập môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và nhu cầu gần gũi thiên nhiên.

Giá bán Sky Solis được đánh giá cạnh tranh trong khu vực

Bên cạnh vị trí và quy hoạch, giá bán Sky Solis cũng là một trong những yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường.

Theo thông tin từ website dự án, mức giá dự kiến của Sky Solis hiện vào khoảng từ 50 đến 55 triệu đồng/m2. Đây được xem là mức giá cạnh tranh nếu đặt trong tương quan với các dự án căn hộ mới nằm trên trục Quốc lộ 13 và khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM.

Không chỉ đưa ra mức giá bán tương đối hấp dẫn, dự án còn triển khai nhiều phương án thanh toán linh hoạt nhằm hỗ trợ khách hàng cân đối nguồn tài chính. Các chương trình thanh toán theo tiến độ, hỗ trợ vay ngân hàng hoặc chính sách chiết khấu dành cho khách hàng thanh toán sớm đang được xem là những yếu tố góp phần gia tăng sức hút cho dự án trong giai đoạn đầu triển khai.

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại các đô thị vệ tinh liên tục tăng theo tốc độ phát triển hạ tầng, nhiều nhà đầu tư đánh giá những dự án sở hữu vị trí trung tâm cùng mức giá hợp lý sẽ có nhiều cơ hội gia tăng giá trị trong tương lai.

Triển vọng từ thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đang tạo ra động lực mới cho thị trường bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, trung tâm thương mại và cộng đồng chuyên gia, kỹ sư đang sinh sống và làm việc.

Với lợi thế về vị trí, quy mô, hệ tiện ích đồng bộ cùng mức giá được đánh giá cạnh tranh, Sky Solis đang trở thành một trong những dự án thu hút sự chú ý của khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn giới đầu tư tìm kiếm cơ hội tại khu vực giàu tiềm năng phát triển này.

Trong dài hạn, các yếu tố về hạ tầng, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu nhà ở được dự báo sẽ tiếp tục là nền tảng hỗ trợ cho sự phát triển của những dự án được quy hoạch bài bản và sở hữu vị trí chiến lược như Sky Solis.

Thông tin liên hệ

Hotline: 090 1818 938

Email: cskh.skyworld@gmail.com

Địa chỉ dự án: Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương), Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Văn phòng đại diện: 179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Văn phòng bán hàng Dự án Sky Solis Thuận An, Bình Dương

Quang Trung