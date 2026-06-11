Không gian sống được thiết kế để gắn kết và chữa lành tại Prestige Residence

Khi vật chất không còn là thước đo duy nhất của thành công, giới tinh hoa ngày càng ưu tiên những giá trị khó định lượng hơn: sự riêng tư, sức khỏe, thời gian và chất lượng sống. Với căn hộ giới hạn Prestige Residence tại K-Park Avenue thuộc Khu đô thị Vinhomes Star City tại các chủ nhân sẽ sở hữu một không gian sống đủ đẳng cấp để cân bằng thân - tâm - trí giữa nhịp sống hiện đại.

Nhà phố truyền thống không còn là lựa chọn tối ưu

Từng được xem là biểu tượng của sự thành đạt, mô hình nhà phố truyền thống dần bộc lộ những bất cập khi nhu cầu sống ngày càng thay đổi. Những bậc cầu thang kéo dài qua nhiều tầng, tiếng ồn từ phố xá, áp lực tìm chỗ đỗ xe, những lo ngại về an ninh hay khả năng tiếp cận cứu hộ khi xảy ra sự cố... là những vấn đề âm thầm ảnh hưởng đến trải nghiệm sống mỗi ngày.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình thành đạt lựa chọn căn hộ cao cấp như một giải pháp sống mới - nơi mọi nhu cầu được giải quyết trong một không gian an toàn, tiện nghi và riêng tư hơn.

K-Park Avenue thiết lập chuẩn sống mới cho giới tinh hoa xứ Thanh.

Tại K-Park Avenue, bộ sưu tập căn hộ giới hạn Prestige Residence được phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng này. Không đơn thuần là một nơi ở, dòng sản phẩm được định vị như những “dinh thự tầng không”, mang đến 3 liệu pháp “detox” đặc quyền, trả lại cho giới tinh hoa Thanh Hóa một cuộc sống nhẹ nhàng, viên mãn.

Bộ ba đặc quyền “thanh lọc” định nghĩa chuẩn sống mới giữa tầng không

Đầu tiên là việc xóa bỏ hoàn toàn những bậc cầu thang chia cắt. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tâm lý học Môi trường (Journal of Environmental Psychology) chỉ ra: khoảng cách vật lý tại những căn nhà mặt đất truyền thống có thể làm suy giảm tương tác giữa các thành viên. Tại Prestige Residence, chuẩn sống gia đình được nâng cấp thành mặt phẳng thông minh.

Với diện tích lên tới hơn 100m2, mọi sinh hoạt của gia đình đa thế hệ diễn ra trên cùng một mặt sàn rộng mở, nơi ông bà thảnh thơi thưởng trà, mẹ chuẩn bị bữa tối, bố đọc sách và con cái vui đùa trong tầm mắt. Đó là lớp không gian rộn rã của tình thân. Và chỉ cần khép lại cánh cửa phòng ngủ, tính riêng tư của từng thế hệ lại được tôn trọng tuyệt đối.

100% căn hộ Prestige Residence là căn góc, giúp căn hộ đón ánh sáng tự nhiên.

Liệu pháp thứ hai mà Prestige Residence mang lại là sự thanh lọc về thị giác và cảm xúc, nhờ 100% các căn của bộ sưu tập này là căn góc.

Không còn những góc khuất quanh năm thiếu ánh sáng, hệ thống cửa kính lớn và ban công kính tràn viền mở ra không gian sống ngập tràn ánh sáng tự nhiên và những luồng gió mát lành. Đây là nơi cư dân có thể tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và những khoảng lặng cần thiết cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Với những tâm hồn phóng khoáng, các căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng là sự lựa chọn tuyệt vời. Chỉ cần kéo rèm, vẻ đẹp rực rỡ của cổng chào Seoul Light Gate, hồ bơi resort xanh mát, cầu đèn lồng lung linh sẽ trở thành bức tranh phong cảnh phồn hoa thu trọn vào tầm mắt.

Ngược lại, với những doanh nhân đã mỏi mệt với thương trường, các gia đình có người lớn tuổi cần sự an yên, Prestige Residence trở thành “ốc đảo” nghỉ dưỡng, giúp cách ly gia chủ hoàn toàn khỏi khói bụi và tiếng ồn. Sự yên tĩnh, riêng tư tuyệt đối trở thành liệu pháp chữa lành thân tâm, nơi gia chủ được thả mình trên chiếc sofa, nhâm nhi tách trà nóng và thiền định giữa tầng không.

Đặc quyền sống “All-in-one” với hệ sinh thái tiện ích chuẩn Resort Living.

Liệu pháp cuối cùng chính là trải nghiệm sống “All-in-one” ngay dưới thềm nhà, giúp thanh lọc mọi phiền toái nhỏ nhặt của cuộc sống và trả lại cho các cư dân thứ quý giá nhất, đó là thời gian.

Tại đây, nỗi ám ảnh đỗ xe được hóa giải bởi 2 hầm gửi xe quy mô lớn cùng bãi đỗ xe mặt đất có trạm sạc điện. Cảm giác bất an được thay thế bằng sự thanh thản nhờ hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7. Đặc biệt, hệ sinh thái gần 30 tiện ích đậm chất Resort Living như bể bơi, sân Pickleball, khu vui chơi trẻ em... được đặt ngay dưới thềm nhà. Không cần phải di chuyển xa, mọi nhu cầu giải trí, sức khỏe của cả gia đình đều được đáp ứng ngay trong nội khu.

K-Park Avenue dự kiến cất nóc vào tháng 8/2026. Khách hàng mua nhà tại thời điểm này đã có thể trực tiếp “mục sở thị” không gian sống tương lai, đánh giá thực tế tầm nhìn, hướng nắng, hướng gió để chọn cho mình tổ ấm ưng ý nhất.

Với mốc bàn giao dự kiến vào Quý I/2027, những chủ nhân của Prestige Residence có đủ thời gian thong thả lên kế hoạch thiết kế nội thất mang đậm dấu ấn cá nhân. Không còn sự thấp thỏm chờ đợi, giờ đây, điều duy nhất khách hàng tại K-Park Avenue cần chuẩn bị là một tâm thế rạng rỡ để bước vào không gian sống mới, cùng những người thân yêu nâng ly đón năm mới 2027.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

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