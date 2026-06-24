Trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Sáng 24/6, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc của đồng chí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đồng chí Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ, về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; đại diện Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong thời gian qua, trên các cương vị công tác, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh thành công nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng.

Trong năm 2025 và đầu năm 2026, BĐBP tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện thành công 4 chuyên án và 15 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, bắt 24 vụ/25 đối tượng, thu giữ 33 bánh Heroin, trên 13.000 viên ma tuý tổng hợp, 12kg thuốc nổ, 200 kíp nổ. Tiêu biểu là Chuyên án A1-126.2p đấu tranh với hoạt động vận chuyển hàng cấm từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 1 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 1.050 kg pháo hoa nổ cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Quyết định số 650/QĐ-CTN ngày 8/5/2026 của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì đối với Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng chúc mừng đồng chí Đỗ Ngọc Vĩnh được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí khẳng định, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp, thành tích xuất sắc của Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hoàng Hữu Chiến đề nghị Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Quốc Hương