Nỗ lực, đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2026-2027

Sáng 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, năm học 2025-2026 ngành giáo dục Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, từ công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong đó, đáng chú ý là chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục chuyển biến tích cực với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 99,36%, điểm thi trung bình xếp thứ 11/34 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Giáo dục mũi nhọn nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước với tỷ lệ học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đạt 96,63%, gồm 86/90 học sinh dự thi đạt giải, cao nhất từ trước đến nay. Tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026, học sinh Thanh Hóa đoạt 1 Huy chương Đồng môn Toán học châu Á - Thái Bình Dương, 2 Huy chương Đồng môn Vật lý châu Á - Thái Bình Dương; 1 Huy chương Bạc môn Vật lý quốc tế (IPhO)...

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ...

Đồng thời thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm học 2026 - 2027 như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục; triển khai quyết liệt các nghị quyết, kế hoạch trọng điểm; nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ chuyên môn các cấp học...

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục Thanh Hóa đạt được trong năm học 2025-2026; chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, học sinh và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027, tạo chuyển biến ngay từ những năm đầu thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của tỉnh đến năm 2030, đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng giáo dục đại trà.

Trong đó, cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Đồng thời, tập trung tổ chức triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới theo chỉ đạo và lộ trình của Bộ GD&ĐT; tiếp tục thực hiện đồng bộ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng lưu ý, ngành giáo dục tỉnh nhà tập trung khắc phục tình trạng thiếu, mất cân đối đội ngũ nhà giáo; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị các cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp gắn với ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện học tập ngày càng tốt hơn cho học sinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục.

Cùng với đó tăng cường kỷ cương, nền nếp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn và giảm những áp lực không cần thiết đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh. Tập trung tạo chuyển biến rõ nét hơn trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Đối với từng nhiệm vụ trong năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và đánh giá bằng kết quả cụ thể, thực chất, theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” tại Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; không để những khó khăn, hạn chế đã được nhận diện tiếp tục kéo dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tin tưởng, với truyền thống hiếu học của quê hương, sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, sự nỗ lực của học sinh, sự đồng hành của phụ huynh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao Quỹ học bổng Nguyễn Chích cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng từ Quỹ học bổng Nguyễn Chích.

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