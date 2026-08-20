Thanh Hóa ghi dấu ấn với 8 huy chương tại Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia 2026

Tại Giải quần vợt bãi biển vô địch quốc gia năm 2026, đội tuyển Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng khi giành tổng cộng 8 huy chương.

Tuấn Linh (phải) và Ngọc Anh tranh tài ở nội dung đôi nam. Ảnh: Ban Tổ chức

Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/8, nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2026, do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Nova Group tổ chức.

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm sân chơi quần vợt bãi biển cấp quốc gia được tổ chức trở lại, thu hút hơn 50 VĐV đến từ các địa phương có phong trào quần vợt phát triển như TP Hồ Chí Minh, Sơn La, Thanh Hóa, Đà Nẵng...

Quần vợt bãi biển đòi hỏi kỹ năng riêng biệt so với quần vợt truyền thống khi VĐV phải đối mặt với những thách thức về di chuyển, xử lý bóng và phối hợp chiến thuật trên mặt sân cát.

Tại giải đấu lần này, Thanh Hóa tham dự với lực lượng được đánh giá khá cao, trong đó đáng chú ý có hạt giống số 1 đơn nam Nguyễn Tuấn Linh và hạt giống số 1 đơn nữ Lê Bảo Anh.

Điểm nhấn lớn nhất trong hành trình chinh phục giải đấu của đội tuyển Thanh Hóa là việc giành 2 tấm huy chương vàng trong tổng số 5 nội dung tranh tài.

Cụ thể, ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tuấn Linh đã không phụ sự kỳ vọng khi xuất sắc giành huy chương vàng, khẳng định vững chắc vị thế hạt giống số 1.

Nguyễn Văn Khánh (trái) và Trần Xuân Hoàng (thứ hai từ trái sang) giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam.

Tấm Huy chương vàng thứ hai của Thanh Hóa thuộc về nội dung đôi nam của cặp đôi Nguyễn Văn Khánh và Trần Xuân Hoàng. Bên cạnh đó, tay vợt Nguyễn Tuấn Linh tiếp tục ghi dấu ấn với tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nam khi kết hợp cùng Lê Ngọc Anh.

Ngoài ra, các tay vợt Thanh Hóa còn giành thêm 5 huy chương đồng.

Hoàng Sơn