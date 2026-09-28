HLV xứ Thanh được chọn dẫn dắt ĐT Việt Nam dự giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền tại Italia

HLV Phạm Hữu Châu, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa, được Cục Thể dục thể thao Việt Nam giao nhiệm vụ làm HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam tham dự Giải Vô địch thế giới và Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026.

Đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Giải Vô địch thế giới và Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, HLV Phạm Hữu Châu được giao trọng trách HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam tham dự Giải Vô địch thế giới và Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam 2026, diễn ra tại thành phố Cervia (Italia) từ ngày 30/9 đến 05/10.

Giải đấu năm nay có sự tham dự của 20 quốc gia, với hơn 500 trưởng đoàn, trọng tài, HLV và VĐV góp mặt. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung chính là quyền thuật và đối kháng, thuộc 5 nhóm tuổi gồm 6-10, 11-14, 15-17, 18-40 (nhóm tuổi vô địch) và 41-60 tuổi. Lễ khai mạc diễn ra ngày 01/10.

Việc được giao trọng trách HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn của HLV Phạm Hữu Châu trong công tác huấn luyện Võ cổ truyền.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Thanh Hóa duy trì sức mạnh ở tuyến trẻ với 4 năm liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung đối kháng tại Giải vô địch trẻ quốc gia. Riêng năm 2026, các võ sĩ xứ Thanh giành 12 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đơn vị mạnh ở nội dung này.

HLV Phạm Hữu Châu (thứ hai từ phải sang trái) cùng 2 VĐV của Thanh Hóa chuẩn bị tranh tài tại giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền tại Italia.

Cùng HLV Phạm Hữu Châu, Thanh Hóa đóng góp 2 VĐV cho đội tuyển Việt Nam dự giải tại Italia là Trần Thị Hậu ở lứa tuổi vô địch và Trương Thị Quỳnh Vy ở lứa tuổi trẻ. Trần Thị Hậu là một trong những võ sĩ chủ lực của đội tuyển xứ Thanh, có 5 lần liên tiếp giành HCV tại Giải vô địch các CLB Võ cổ truyền quốc gia từ năm 2022 đến 2026 và 4 lần liên tiếp giành HCV tại Giải Vô địch Võ cổ truyền quốc gia.

Trong khi đó, Quỳnh Vy đang nổi lên ở tuyến trẻ với 3 năm liên tiếp giành HCV đối kháng tại các giải trẻ quốc gia, trong đó có chức vô địch hạng 57-60 kg năm 2026.

Tại Italia, HLV Phạm Hữu Châu sẽ cùng ban huấn luyện tổ chức công tác chuyên môn, trực tiếp điều hành đội tuyển trong quá trình thi đấu, từ chuẩn bị chiến thuật, phân tích đối thủ đến hỗ trợ các VĐV ở các nội dung thi đấu. Với lực lượng được lựa chọn từ nhiều địa phương, yêu cầu đặt ra với ban huấn luyện là phát huy tốt nhất khả năng của từng VĐV, đồng thời tạo sự thống nhất trong tổ chức thi đấu.

HLV Phạm Hữu Châu có nhiều dấu ấn giúp Võ cổ truyền Thanh Hóa khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia từ năm 2021 đến nay.

Đây cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam kiểm chứng năng lực trước các đối thủ đến từ nhiều quốc gia, tích lũy thêm kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế và tiếp tục khẳng định vị thế của Võ cổ truyền Việt Nam.

Theo HLV trưởng Phạm Hữu Châu, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này là thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy tốt khả năng của từng VĐV và hướng tới những thành tích cao nhất. Bên cạnh kết quả chuyên môn, giải đấu cũng là cơ hội để các VĐV cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định trình độ của Võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hoàng Sơn