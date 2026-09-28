Ai sẽ thay thế Nguyễn Xuân Son trên hàng công tuyển Việt Nam; Đức thua sốc Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan thắng nghẹt thở

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 28/9: Kỳ vọng HCV từ điền kinh; Điền kinh Thái Lan gây chấn động ASIAD 20; Loạt trận Nations League rạng sáng 28/9: Đức thua sốc Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan thắng nghẹt thở... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (28/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 28/9: Kỳ vọng HCV từ điền kinh

Trải qua hai ngày không có thêm huy chương, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp vị trí 21 với 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ tại Asiad 20.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng HCV ở nội dung điền kinh tiếp sức 4x100m nữ. Ảnh: Quý Lượng

Bước sang ngày 28/9, hy vọng vàng được dồn vào đội tiếp sức 4x100m nữ môn điền kinh tranh tài lúc 20h04. Trên trường bắn, xạ thủ gốc Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh tiếp tục bước vào bài bắn nhanh 25m súng ngắn nữ sau khi tạm giữ vị trí thứ ba ở bài bắn chậm.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam còn chờ tin vui từ các nội dung cầu mây, các trận đấu boxing của Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh, cùng nội dung 3.000m của Nguyễn Trung Cường, hướng tới mục tiêu bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương.

Ai sẽ thay thế Nguyễn Xuân Son trên hàng công tuyển Việt Nam?

Chấn thương cơ đùi sau buộc tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son phải sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, để lại tổn thất lớn cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son bị rách cơ đùi sau và dự kiến cần khoảng 6-8 tuần để điều trị.

Trước bài toán khó này, tiền đạo Việt kiều cao 1m90 Williams Minh Hoàng là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế. Với thể hình lý tưởng và pha kiến tạo thông minh ở trận gặp Philippines, Minh Hoàng có nhiều nét tương đồng để khỏa lấp vị trí trung phong.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng có thể cân nhắc kéo Nguyễn Đình Bắc vào đá trung tâm hoặc vận hành lối chơi linh hoạt hơn. Dù thiếu vắng trụ cột là thiệt thòi lớn, đây cũng là cơ hội để chiến lược gia người Hàn Quốc thử nghiệm nhân sự mới trước thềm đại chiến với Thái Lan.

Điền kinh Thái Lan gây chấn động ASIAD 20

Điền kinh Thái Lan đang tạo nên cột mốc lịch sử tại ASIAD 20 khi liên tục gặt hái HCV và phá các kỷ lục lớn. Trong chung kết 200m nam tối 27/9, “thần đồng tốc độ” Bew Puripol Boonson xuất sắc giành HCV với thành tích 19 giây 88, chính thức phá kỷ lục châu Á. Trước đó, chân chạy này cũng gây sốc khi vô địch 100m nam với 9 giây 90.

Puripol Boonson giành HCV Asiad và phá kỷ lục châu Á nội dung chạy 100m nam. Ảnh: Thairath

Bên cạnh Boonson, Joshua Robert Atkinson lần đầu tiên mang về tấm HCV nội dung 400m nam cho điền kinh nước này với 44 giây 90. Thành công vang dội ở các cự ly ngắn khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ của thể thao xứ Chùa Vàng trên đấu trường châu lục.

Loạt trận Nations League rạng sáng 28/9: Đức thua sốc Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Hà Lan thắng nghẹt thở

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 28/9 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ tại các bảng đấu châu Âu.

Trên sân nhà, tuyển Đức nhận thất bại bẽ bàng 0-1 trước Hy Lạp.

Trên sân nhà, tuyển Đức dưới thời HLV Jurgen Klopp đã gây thất vọng lớn khi nhận thất bại bẽ bàng 0-1 trước Hy Lạp. Tấn công áp đảo nhưng kém duyên, “Cỗ xe tăng” ngậm đắng nuốt cay sau pha lập công duy nhất của Kourbelis ở phút 74.

Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ hai ở Nations League.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha xuất sắc đánh bại chủ nhà Na Uy 2-1 dù Cristiano Ronaldo ngồi dự bị cả trận. Joao Felix mở tỷ số cho đội khách, pha lập công của Erling Haaland giúp Na Uy gỡ hòa đầu hiệp hai, nhưng bàn thắng nhanh chóng sau đó của Goncalo Ramos đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Selecao.

Hà Lan giành chiến thắng đầu tay dưới triều đại tân HLV Xavi.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Lan giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Serbia để có khúc khải hoàn đầu tay dưới triều đại tân HLV Xavi. Dù sớm mất Cody Gakpo vì chấn thương, cú đúp của chân sút trẻ Meerdink đã định đoạt trận đấu, làm lu mờ nỗ lực gỡ hòa của Luka Jovic.

Kết quả các trận Nations League rạng sáng 28/9.

HS