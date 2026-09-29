Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 29/9: Quách Thị Lan tranh tài nội dung 4x400m nữ; Pháp thắng sát nút Bỉ

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 29/9: Quách Thị Lan tranh tài nội dung 4x400m nữ; Việt Nam - Thái Lan (19h30 tối nay): Trận cầu then chốt tranh ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026; Nguyễn Xuân Son chính thức rời đội tuyển Việt Nam để trở về câu lạc bộ điều trị chấn thương... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/9).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 29/9: Quách Thị Lan tranh tài nội dung 4x400m nữ

Trong ngày thi đấu 29/9 tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam (hiện đứng thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ) bước vào lịch trình tranh tài dày đặc với nhiều hy vọng huy chương. Tâm điểm chú ý lớn nhất dồn vào trận chung kết nội dung cầu mây đôi nữ gặp Philippines lúc 7h sáng.

Quách Thị Lan sẽ tranh tài ở nội dung 4x400m nữ vào lúc 19h05 ngày 29/9 (giờ Việt Nam).

Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam cũng ra sân ở nhiều môn như kurash, bắn súng (với sự góp mặt của Phạm Quang Huy), thể thao điện tử và bóng chuyền nam.

Vào buổi tối, loạt nội dung chung kết điền kinh quan trọng sẽ diễn ra gồm nhảy cao nữ của Dương Thị Thảo cùng hai nội dung tiếp sức 4x400m của cả nam và nữ (có sự góp mặt của Quách Thị Lan), kỳ vọng mang về những tấm huy chương quý giá cho đoàn Việt Nam trong giai đoạn cuối của đại hội.

Việt Nam - Thái Lan (19h30 tối nay): Trận cầu then chốt tranh ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Vào lúc 19h30 tối nay (29/9), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đại chiến mang tính quyết định với Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia).

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao đối thủ nhưng quyết tâm cùng đội nhà giành chiến thắng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đối mặt với thử thách lớn khi thiếu vắng loạt trụ cột như Thành Chung, Quang Hải và đặc biệt là Vua phá lưới Nguyễn Xuân Son do chấn thương. Trọng trách hàng công nay đặt lên vai tiền đạo trẻ Williams Minh Hoàng, kết hợp cùng tiền vệ Hai Long và kỳ vọng sự trở lại của Hoàng Đức.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan được đánh giá mạnh hơn nhờ sự bổ sung các ngôi sao sáng giá ở tuyến giữa gồm Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat và Kritsada Kaman.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tái ngộ Thái Lan. Ảnh: Tuấn Bảo

Dù gặp bất lợi về lực lượng, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã nghiên cứu kỹ lối chơi đối thủ qua băng hình. Chiến lược gia người Hàn Quốc dự kiến áp dụng cách tiếp cận chặt chẽ trong hiệp một trước khi tăng tốc tìm kiếm cơ hội ở hiệp hai. Với sự tự tin và quyết tâm cao độ từ các học trò, tuyển Việt Nam hướng tới một kết quả khả quan nhằm chiếm lợi thế trong cuộc đua vào chung kết.

Nguyễn Xuân Son chính thức rời đội tuyển Việt Nam để trở về câu lạc bộ điều trị chấn thương

Do dính chấn thương cơ đùi sau ở trận ra quân gặp Philippines, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 và phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo nguyện vọng cá nhân, chân sút sinh năm 1997 sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để thuận tiện cho quá trình sinh hoạt và điều trị, với sự hỗ trợ sát sao từ LĐBĐVN (VFF).

Sự vắng mặt của anh là tổn thất lớn cho hàng công tuyển Việt Nam. Trước trận đại chiến với Thái Lan, HLV Kim Sang-sik cùng đồng đội Hai Long bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để khỏa lấp khoảng trống do “vua phá lưới” này để lại.

Loạt trận Nations League rạng sáng 29/9: Pháp thắng sát nút Bỉ, Italy đại thắng trên sân Thổ Nhĩ Kỳ

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 29/9 chứng kiến những dấu ấn chiến thuật đáng chú ý của hai đội tuyển lớn.

Tuyển Pháp giành trọn 3 điểm trước Bỉ nhờ pha lập công của Michael Olise (phải).

Dù cất Kylian Mbappe trên ghế dự bị và xoay tua đội hình, tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane vẫn giành trọn 3 điểm trước Bỉ nhờ pha lập công muộn màng ở phút 88 của Michael Olise, tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng tại bảng đấu.

Chiến thắng tưng bừng của đoàn quân áo Thiên thanh.

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Italy thể hiện phong độ thuyết phục khi vùi dập chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-1. Các pha lập công của Bastoni, Frattesi, Kayode và Pio Esposito đã mang về chiến thắng đầu tay cho HLV Roberto Mancini trong nhiệm kỳ thứ hai đầy kỳ vọng.

Kết quả các trận Nations League rạng sáng 29/9.

HS