Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026 khép lại thành công

Sau 2 ngày tranh tài, Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức đã khép lại thành công vào tối 27/9.

Các trận thi đấu đồng đội diễn ra gay cấn và hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ.

Tham dự giải có hơn 200 tay vợt đến từ 21 CLB pickleball trên địa bàn tỉnh, trong đó có 12 CLB tranh tài ở nội dung đồng đội nam và 9 CLB thi đấu ở nội dung đồng đội nữ.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Sầm Sơn trao giải cho các CLB tại nội dung đồng đội nam.

Kết quả, ở nội dung đồng đội nam, CLB Công an tỉnh Thanh Hóa đã lên ngôi vô địch. Xếp thứ hai là CLB Hưng Phong I. Hai CLB Anh em và Cẩm Thủy đồng giải ba.

Tại nội dung đồng đội nữ, CLB 79 xuất sắc lên ngôi vô địch.

Duy Tính