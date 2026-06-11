Thanh Hóa được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026

Theo mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa được giao phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% mỗi năm.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 5314/VPCP-KTTH ngày 8/6/2026, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng về việc hoàn thiện mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, các bộ, cơ quan quản lý ngành được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn địa phương về phương pháp, cách thức xác định đối với những chỉ tiêu chưa có hướng dẫn; không để tiếp tục chậm trễ.

Căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành, những địa phương còn thiếu chỉ tiêu phải khẩn trương đề xuất bổ sung, gửi Bộ Tài chính; đồng thời trực tiếp làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý ngành để rà soát, hoàn thiện.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao trực tiếp làm việc với lãnh đạo các bộ, cơ quan quản lý ngành và 27 địa phương để rà soát, bổ sung các chỉ tiêu còn thiếu trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong ngày 13/6/2026.

Dự thảo nghị quyết phải căn cứ tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm để xác định các nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu địa phương tập trung triển khai nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Chính phủ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung cao độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2026/QH16 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa trong năm 2026 là 11%; mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 cũng được xác định là 11%/năm.

Cùng với Thanh Hóa, nhiều địa phương được xác định mục tiêu tăng trưởng từ hai con số trong năm 2026. Trong đó, Hải Phòng phấn đấu tăng từ 13 đến 13,5%; Quảng Ninh 13%; Bắc Ninh từ 12,5 đến 13%; Hưng Yên và Ninh Bình từ 11 đến 12%; Nghệ An từ 10,5 đến 11,5%. Hà Nội đặt mục tiêu tăng từ 10 đến 10,5%, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10%.

LP