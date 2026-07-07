Thanh Hóa được đánh giá cao trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Xây dựng đánh giá cao, cùng với 13 tỉnh, thành phố có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 7/7, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành xây dựng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại TP Hà Nội, kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo báo cáo tại hội nghị, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, 6 tháng đầu năm, toàn ngành xây dựng đã đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế là điểm sáng với việc hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch. Đồng thời hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông, bảo đảm tiến độ yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”,

Cùng với việc tập trung thi công các công trình, dự án, đến nay trên toàn quốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác hoàn chỉnh 395 km đường bộ cao tốc, qua đó nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, với 3.345 km đường bộ cao tốc; đưa vào sử dụng dự án Biên Hòa - Vũng Tàu; xây dựng mới 219 km và nâng cấp, cải tạo 212 km quốc lộ. Các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có thêm 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 27.636 căn. Trong thực hiện mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao, cùng với 13 địa phương khác có khả năng hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa còn nằm trong số 27 địa phương đã khởi công đạt và vượt so với chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao trong năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh, thành phố trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Xây Dựng

Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, ngành xây dựng cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2026-2030.

Trong công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cần tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng mục tiêu: cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương, đảm bảo cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ tại các địa phương. Đồng thời làm tốt công tác quản lý nhà nước về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở các lĩnh vực.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung, đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đặc biệt là Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Dự án cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án đường bộ cao tốc...

Đỗ Đức