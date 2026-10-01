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Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nguyễn Thanh - Hải Đăng
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2026 với chủ đề “Đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.

Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2026 với chủ đề “Đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.

Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo một số địa phương, các sở, ngành thành phố cùng gần 300 đại biểu đến từ khoảng 100 tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tham gia phiên thảo luận tại hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phiên thảo luận về giải pháp gắn kết, phát huy nguồn lực PCPNN với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi về hai nhóm lĩnh vực ưu tiên, gồm hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển bền vững kinh tế - môi trường và văn hóa - xã hội.

Thanh Hóa đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tỉnh Thanh Hóa xác định là một trong những khâu đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, phương thức quản trị, điều hành của tỉnh từng bước chuyển sang dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thanh Hóa đã triển khai 7/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử và 100% xã, phường được kết nối hệ thống họp trực tuyến.

Tỉnh Thanh Hóa cũng miễn 100% phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm OCOP trên nền tảng số.

Từ năm 2021 đến nay, Thanh Hóa đã tiếp nhận, triển khai 162 chương trình, dự án, phi dự án của 64 tổ chức PCPNN, với tổng giá trị cam kết hơn 35 triệu USD. Trong đó, có 8 dự án liên quan đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tập trung vào kinh doanh số, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, y tế học đường, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục STEM và đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, Thanh Hóa mong muốn các tổ chức PCPNN tập trung hỗ trợ thu hẹp khoảng cách số, nâng cao kỹ năng số và an toàn số cho người dân; đưa công nghệ số trở thành công cụ tạo sinh kế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp nhỏ, chủ thể OCOP và du lịch cộng đồng. Tỉnh hiện có hơn 4.300 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 16.000 thành viên.

Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong y tế, giáo dục và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và khảo sát thực tế, hội nghị hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương Việt Nam với các tổ chức PCPNN; thúc đẩy các chương trình hợp tác phù hợp với định hướng phát triển và nhu cầu thực tiễn, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực viện trợ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Nguyễn Thanh - Hải Đăng

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Sản phẩm OCOP #Thanh hóa #Đổi mới sáng tạo #Khoa học công nghệ #Chuyển đổi số #Việt nam #Hợp tác quốc tế #Phát triển bền vững #Bộ ngoại giao

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