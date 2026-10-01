Chủ động tháo gỡ khó khăn cho các công trình trọng điểm ngành công thương và xây dựng

Chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng sáng 1/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công trình, dự án này đối với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời yêu cầu rà soát, cảnh báo sớm nguy cơ chậm tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành tham dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đại diện các sở, ngành tham dự phiên họp.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và Bộ Công thương, hiện nay, nhiều dự án giao thông đường bộ, hàng không và các công trình hạ tầng quan trọng đang được tập trung triển khai, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đại diện các sở, ngành, đơn vị dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, nhiều công trình, dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực giao thông và năng lượng đang được triển khai hoặc tích cực chuẩn bị các điều kiện đầu tư.

Trên lĩnh vực xây dựng, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua Thanh Hóa dài 98,8km, qua 15 xã, phường. Giai đoạn 1 của dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.448 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe và đã hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến từ tháng 9/2023. Giai đoạn 2 sẽ nâng cấp, mở rộng lên quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Hiện Thanh Hóa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tạo thuận lợi để triển khai đầu tư mở rộng mà không phát sinh khó khăn về giải phóng mặt bằng. Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua Thanh Hóa dài khoảng 95,33km, qua 19 xã, phường; tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi khoảng 573ha, khoảng 2.363 hộ dân bị ảnh hưởng phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư. Để chủ động chuẩn bị các điều kiện giải phóng mặt bằng, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời triển khai xây dựng 39 khu tái định cư và 18 khu nghĩa trang phục vụ GPMB, với mục tiêu hoàn thành chậm nhất ngày 30/3/2027. Trong lĩnh vực công thương, Thanh Hóa đang tập trung chuẩn bị, triển khai nhiều dự án năng lượng quan trọng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đáng chú ý là Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Theo phương án mới đang được nghiên cứu, dự án có quy mô nghiên cứu tổng thể 4.500MW, phân kỳ theo từng giai đoạn; trong đó giai đoạn 1 có công suất 1.500MW gắn với Dự án LNG Nghi Sơn đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Hiện tỉnh đang tập trung hoàn thiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn, quy hoạch cảng biển, đất đai và các điều kiện để triển khai dự án, dự kiến báo cáo phương án lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2026. Cùng với các dự án nguồn điện, 3 dự án đường dây truyền tải 500kV đang được chuẩn bị triển khai qua địa bàn Thanh Hóa là Dự án đường dây 500kV LNG Nghi Sơn - Hưng Yên 2; Dự án đường dây 500kV Sầm Nưa - Trạm cắt Hòa Bình 2; Dự án đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2. Tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các Ban Quản lý dự án rà soát, điều chỉnh và bổ sung phương án hướng tuyến và tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai.

Các điểm cầu trực tuyến tại phiên họp. Ảnh chụp màn hình.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung rà soát, đánh giá tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; nhận diện những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, công nghệ, nguồn cung vật liệu xây dựng... được trao đổi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn và bảo đảm các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình triển khai dự án. Trong đó, cần kịp thời nhận diện các dự án có nguy cơ chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, điểm nghẽn và giải pháp xử lý, gắn đẩy nhanh tiến độ thi công với nâng cao hiệu quả giải ngân vốn.

Phó Thủ tướng lưu ý, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Tuy nhiên, phương thức làm việc của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, phát huy tính liên ngành, liên địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi tiến độ, hình thành công cụ cảnh báo sớm đối với những dự án có nguy cơ chậm tiến độ để kịp thời đôn đốc và tháo gỡ khó khăn. Các địa phương phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng đang ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình, dự án, Phó Thủ tướng cho biết ngay trong chiều 1/10 sẽ có phương án điều tiết vật liệu xây dựng trên phạm vi toàn quốc nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các dự án.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện các nội dung liên quan. Bộ Công thương, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và tiến độ từng công trình, dự án; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, qua đó thúc đẩy các dự án trọng điểm triển khai đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Minh Hằng