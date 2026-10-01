Tân Ninh phát động đợt thi đua 60 ngày đêm cao điểm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026

Sáng 1/10, xã Tân Ninh tổ chức lễ phát động đợt thi đua “60 ngày đêm cao điểm”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ninh Nguyễn Thành Luân phát động đợt thi đua 60 ngày đêm cao điểm

Tại lễ phát động, xã Tân Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đợt thi đua; triển khai kế hoạch hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/10 đến 30/11/2026. Trong thời gian này, xã tập trung thực hiện 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 13,5%, hoàn thành và vượt kế hoạch giải phóng mặt bằng, giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Lãnh đạo UBND xã Tân Ninh triển khai kế hoạch thực hiện đợt thi đua

Xã Tân Ninh cũng triển khai cao điểm 30 ngày thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên các tuyến Quốc lộ 47C, Quốc lộ 47B, Tỉnh lộ 517, Tỉnh lộ 514C và các tuyến đường xã.

Duy trì phong trào “sạch nhà - sạch ngõ” vào thứ năm và tổng vệ sinh môi trường toàn xã vào chủ nhật hằng tuần.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã phấn đấu kết nạp 48 đảng viên mới; đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng Đảng theo kế hoạch.

Lãnh đạo xã Tân Ninh trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 được Chủ tịch UBND xã Tân Ninh tặng Giấy khen.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, thôn trên địa bàn đã ký cam kết thi đua, gắn trách nhiệm với từng tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị ký cam kết thi đua

Phát động đợt thi đua, lãnh đạo xã Tân Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, thực hiện theo phương châm “Quyết liệt - Đồng bộ - Thiết thực - Hiệu quả”, phân công theo nguyên tắc “6 rõ - 1 xuyên suốt”; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiến Dũng