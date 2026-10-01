Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã

Sáng 1/10, Đoàn kiểm tra, giám sát số 1197 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 1197 làm trưởng đoàn đã làm việc với 9 xã thuộc địa bàn huyện Vĩnh Lộc và Lang Chánh (cũ), thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc.

Theo dự thảo báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng biên chế; việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ bản bảo đảm quy định, phù hợp tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, việc khắc phục những nội dung được đoàn kiểm tra chỉ ra đã có chuyển biến nhưng chưa tạo được kết quả cụ thể.

Một số xã còn tập trung vào quán triệt, xây dựng kế hoạch nhưng chưa xác định rõ mức độ hoàn thành, thời hạn, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Một số nội dung kết luận chưa được khắc phục dứt điểm, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trịnh Xuân Thúy phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Trịnh Xuân Thúy đề nghị các xã tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế, quy định về công tác cán bộ và chương trình làm việc; đổi mới đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ cơ cấu, vị trí việc làm để sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, nhất là những khâu nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, đầy đủ về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Đình Hà