LĐLĐ tỉnh triển khai Chương trình số 37-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều 1/10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 9/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện khâu đột phá xây dựng đội ngũ công nhân, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã triển khai Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn trong tỉnh phấn đấu hằng năm có ít nhất 80% đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp có công đoàn cơ sở được tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp; ít nhất 75% công nhân, lao động được phổ biến kiến thức công nghệ thông tin, an toàn trên môi trường số.

Đến năm 2030, 100% doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trong khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp được tuyên truyền, vận động đào tạo, bồi dưỡng tay nghề; trên 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể và 100% tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định.

Các công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 200 lao động trở lên phấn đấu mỗi năm lựa chọn, bồi dưỡng ít nhất 5 công nhân nòng cốt, hướng tới xây dựng mạng lưới tối thiểu 3.000 công nhân nòng cốt, công nhân kỹ thuật tiêu biểu. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh phấn đấu có ít nhất 40.000 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được áp dụng vào thực tiễn...

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ thực hiện Chương trình số 37-CTr/TU.

Để thực hiện các mục tiêu, LĐLĐ tỉnh tập trung 8 nhóm giải pháp trọng tâm: chú trọng khảo sát nhu cầu đào tạo, việc làm; xây dựng dữ liệu số quản lý lao động; thúc đẩy đào tạo theo mô hình liên kết “Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - công đoàn”. Đồng thời, đổi mới các phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, tổ chức hội thi thợ giỏi gắn với vinh danh “Công nhân giỏi xứ Thanh”; xây dựng ngân hàng sáng kiến và tăng cường chăm lo đời sống, phúc lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Kế hoạch số 168/KH-LĐLĐ là cơ sở để các cấp công đoàn cụ thể hóa Chương trình số 37-CTr/TU bằng những hoạt động thiết thực; phát huy vai trò đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp trong đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Thanh Huê