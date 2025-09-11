Hotline: 0822.173.636   |

Thanh Hóa công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ năm 2025

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 15427/UBND-CNXDKH về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ tỉnh Thanh Hoá năm 2025.

Ngày 11/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 15427/UBND-CNXDKH về việc công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ tỉnh Thanh Hoá năm 2025.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các xã, phường, cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát tình trạng kỹ thuật của các công trình cầu, đường bộ; kịp thời phát hiện, xử lý các công trình có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm tải trọng hoặc khổ giới hạn. Các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung phải được tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh công bố, điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm định kỳ hằng năm (trước ngày 10/3) và trong vòng không quá 5 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi về tải trọng, khổ giới hạn đường bộ, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để công bố và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Đồng thời, Sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đề nghị công bố.

Việc công bố tải trọng, khổ giới hạn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành và lưu thông phương tiện. Nội dung cụ thể được cập nhật và niêm yết công khai tại các tuyến đường, điểm giao thông trọng yếu trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người tham gia giao thông có trách nhiệm thực hiện đúng quy định để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ.

Xem nội dung chi tiết công bố tải trọng, khổ giới hạn đường bộ tỉnh Thanh Hóa năm 2025 tại đây.

