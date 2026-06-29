Thanh Hóa có thêm 35 sản phẩm OCOP

Theo thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có thêm 35 sản phẩm OCOP, đạt 53,8% kế hoạch năm.

Sản phẩm nem chua Phương Chi Lê, phường Đông Quang được công nhận OCOP 3 sao đợt 1, năm 2026.

Các sản phẩm được đánh giá, phân hạng trong 6 tháng đầu năm 2026 là những sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh, gắn với truyền thống văn hóa của các địa phương, thuộc các lĩnh vực như: Thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ,...

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 692 sản phẩm OCOP; trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 64 sản phẩm 4 sao và 626 sản phẩm 3 sao. Thông qua việc thúc đẩy liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, Chương trình OCOP đã góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm OCOP 3 sao gà ủ thảo mộc Tuấn Ngọc của HTX sản xuất và chế biến gà quê Xuân Hồng, xã Thọ Xuân.

Để hoàn thành mục tiêu có 65 sản phẩm OCOP năm 2026, Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tỉnh và các ngành liên quan đang tích cực phối hợp cùng các địa phương lựa chọn, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm tiềm năng hoàn thiện các nội dung theo Bộ tiêu chí. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đối với các chủ thể và sản phẩm OCOP sau khi được công nhận.

Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức đa dạng; hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hương Hạnh