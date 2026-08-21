Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong những ngày tới

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 17517/UBND-NNMT ngày 21/8/2026 chỉ đạo về việc tập trung ứng phó với bão và mưa lớn trong những ngày tới, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Xã Quang Chiểu tuyên truyền cho người dân về phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng phương án di dời khi có lệnh. Ảnh: Đình Giang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão - bão số 4 trong năm 2026.

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Hồi 16 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3km/h.

Hình ảnh di chuyển của bão số 4 ghi nhận vào hồi 19 giờ 30 phút. Ảnh: vndms.gov.vn

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ sáng ngày 21/8 đến sáng ngày 23/8/2026, khu vực tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Từ chiều ngày 23/8/2026 đến ngày 25/8/2026, khu vực Thanh Hóa khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, ngập lụt.

Nước sông Mã qua địa bàn xã Tam Chung đang dâng cao. Ảnh: Đình Giang

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong những ngày tới, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến chủ các tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; kiểm đếm, hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển; ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, đề phòng xảy ra giông lốc, sét; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho thuyền tại nơi neo đậu.

Sẵn sàng triển khai ngay các phương án tiêu úng, nhất là tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu dân cư, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông.

Chủ động vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu (ngay khi đủ điều kiện vận hành) để tiêu úng và tiêu thoát nước đệm, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa và hoa màu. Chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng chỉ đạo sẵn sàng triển khai các phương án tiêu úng, chống ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực/địa bàn được giao quản lý.

Các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm, cống tiêu và nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu, trục tiêu, cống rãnh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu (vận hành bơm điện) hoạt động.

UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng có liên quan trên địa bàn triển khai ngay phương án tiêu úng và thanh thải, khơi thông các kênh tiêu, trục tiêu thuộc phạm vi quản lý; đối với các địa phương khu vực miền núi phải kiểm tra, rà soát các sông, suối để kịp thời phát hiện và xử lý, khơi thông ngay các vật cản (nếu có), nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra lũ nghẽn dòng.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP (Nguồn UBND tỉnh)