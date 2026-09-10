Hiệu quả phối hợp liên viện trong cấp cứu, điều trị các ca bệnh nguy kịch

Trong cấp cứu và điều trị những ca bệnh nặng, đặc biệt là các trường hợp có diễn biến nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế đóng vai trò quyết định. Tại Thanh Hóa, việc xây dựng mạng lưới hội chẩn, cấp cứu liên viện đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp nhiều bệnh nhân nguy kịch được cứu sống ngay trong “thời gian vàng”.

Ê-kíp các bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa can thiệp đặt stent tái thông mạch vành cho bệnh nhân H.M.N.

Một trong những trường hợp điển hình là sản phụ T.T.S., 19 tuổi, ở xã Trung Lý, được cứu sống ngoạn mục nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Khi mang thai ở tuần thứ 35, sản phụ xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi và được điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu nhưng tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng diễn biến nặng hơn nên được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Tại đây, người bệnh liên tục sốt cao tới 40 độ C, khó thở tăng dần, sức khỏe suy kiệt.

Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi, bác sĩ đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát tình trạng bệnh và kéo dài thời gian thai kỳ để tăng cơ hội phát triển cho em bé. Tuy nhiên, diễn biến bệnh vượt ngoài dự kiến. Nhận thấy đây là trường hợp cần sự hỗ trợ chuyên sâu của nhiều chuyên khoa, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã nhanh chóng hội chẩn với các bác sĩ Khoa bệnh nhiệt đới và Khoa hồi sức tích cực I - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chuyển người bệnh đến Trung tâm Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có biểu hiện suy hô hấp tiến triển nhanh, khó thở ngày càng nặng, ý thức lơ mơ, nguy cơ hôn mê và tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn liên viện khẩn cấp được triển khai với sự tham gia của Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng các chuyên gia thuộc Khoa ngoại tổng hợp I, Khoa gây mê hồi sức, Khoa hồi sức tích cực I - chống độc và các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Qua đánh giá toàn diện, các chuyên gia xác định sản phụ mắc viêm phổi tiến triển nhanh kèm nhiễm trùng máu nặng, có nguy cơ cao chuyển thành sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ đã thống nhất thực hiện phẫu thuật cấp cứu lấy thai kết hợp cắt tử cung bán phần nhằm bảo đảm cơ hội sống cao nhất cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương với sự phối hợp đồng bộ của các ê-kíp sản khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực và nhiều chuyên khoa liên quan. Bé sơ sinh chào đời an toàn khi thai được 36 tuần 3 ngày tuổi. Đồng thời, các bác sĩ kiểm soát tốt tình trạng chảy máu, hoàn thành ca mổ thành công. Sau phẫu thuật, sản phụ tiếp tục được chuyển về Khoa hồi sức tích cực I - chống độc để điều trị chuyên sâu. Nhờ được hồi sức tích cực, kiểm soát nhiễm trùng hiệu quả và chăm sóc toàn diện, chỉ sau 3 ngày, người bệnh đã có những chuyển biến tích cực. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ý thức tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Một trường hợp khác là anh H.M.N., 48 tuổi, xã Cẩm Tân, bị nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội và được xác định cần can thiệp tim mạch khẩn cấp. Trong quá trình chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân bất ngờ ngừng tuần hoàn.

Trước diễn biến nguy cấp, ê-kíp cấp cứu đã đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Trí Đức Thành - cơ sở y tế gần nhất trên đường chuyển viện để tiến hành hồi sức tim phổi. Sau khi có tuần hoàn trở lại, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nhờ hệ thống kết nối chuyên môn trong mạng lưới tim mạch của tỉnh, thông tin về người bệnh được cập nhật liên tục, các bác sĩ tim mạch đã chủ động hội chẩn từ xa và chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp trước khi bệnh nhân đến viện. Kết quả chụp mạch vành xác định động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành can thiệp đặt stent tái thông mạch vành, khôi phục dòng máu nuôi tim, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Bác sĩ CKII Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thành công của những ca bệnh trên không chỉ đến từ trình độ chuyên môn của từng đơn vị mà còn là kết quả của sự liên kết hiệu quả giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Trong nhiều tình huống, nếu chỉ một mắt xích trong chuỗi cấp cứu chậm trễ hoặc thiếu sự phối hợp, cơ hội sống của người bệnh có thể giảm đi đáng kể”.

Những năm gần đây, ngành y tế Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng mạng lưới hội chẩn từ xa, tăng cường kết nối giữa các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và các cơ sở y tế ngoài công lập. Nhiều nhóm chuyên môn được thành lập để hỗ trợ trao đổi thông tin, hội chẩn trực tuyến và điều phối cấp cứu trong các trường hợp đặc biệt. Và trong những tình huống sinh tử, khi thời gian được tính bằng phút, thậm chí bằng giây, sự chủ động kết nối, hội chẩn và phối hợp xử trí giữa các đơn vị y tế đã góp phần rút ngắn thời gian cấp cứu, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Bài và ảnh: Hà Phương