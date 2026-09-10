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Từ 2028, khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật học đường cho học sinh cả nước

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Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2026/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Từ 2028, khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật học đường cho học sinh cả nước

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 34/2026/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Từ 2028, khám sàng lọc 5 nhóm bệnh, tật học đường cho học sinh cả nước

Kiểm tra thị lực cho trẻ em trong chương trình khám khám sàng lọc miễn phí. (Ảnh: TTXVN)

Một trong những nội dung tại phụ lục ban hành kèm Thông tư là Bộ Y tế nêu rõ, toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trên phạm vi cả nước thuộc đối tượng được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh, tật học đường.

Việc kiểm tra sức khỏe học sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và bắt đầu triển khai từ năm 2026. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan, đơn vị liên quan có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh và tổ chức các hoạt động chăm sóc phù hợp.

Từ năm 2028, Chương trình thực hiện khám sàng lọc để phát hiện các bệnh, tật học đường và tư vấn điều trị. Có 05 nhóm bệnh, tật được Thông tư xác định cụ thể, gồm thừa cân, béo phì; tật khúc xạ; cong vẹo cột sống; bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Việc khám sàng lọc được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế về khám sàng lọc bệnh, tật.

Để thuận lợi cho việc triển khai và tránh tổ chức nhiều đợt khám riêng biệt, hoạt động khám sàng lọc bệnh, tật học đường có thể được phối hợp trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe hoặc khám sức khỏe định kỳ cho người học.

Tại Thông tư này, Bộ Y tế nêu rõ ở cấp trung ương, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn triển khai; kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện, tư vấn điều trị và chuyển tuyến đối với các bệnh, tật học đường cho học sinh trên địa bàn./.

Theo TTXVN

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#Khám sàng lọc #Bệnh tật #Học sinh #Bộ y tế #Chăm sóc sức khỏe #Chương trình #thực hiện #Khám sức khỏe định kỳ #Phát triển #Triển khai

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