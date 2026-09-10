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Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Sáng 10/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu các nội dung được truyền đạt; đồng thời tích cực trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả từ cơ sở, nhất là các giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu dân cư.

Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ Mặt trận trong chấp hành và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định về TTATGT, ATTP.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 32 xã; trưởng ban, thành viên ban công tác Mặt trận; người có uy tín trong cộng đồng dân cư và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường Hạc Thành, được báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về quy định của pháp luật, tình hình và công tác bảo đảm TTATGT; các quy định của pháp luật về ATTP và công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2026; vai trò của MTTQ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quy định về TTATGT, ATTP.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Trung tá Trần Văn Cường, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) báo cáo chuyên đề về công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm cho cán bộ Mặt trận

Phó Chi cục trưởng Chi cục ATTP Nguyễn Hữu Hà trình bày chuyên đề về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.

Thông qua hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, ATTP trên địa bàn tỉnh.

Phan Nga

Từ khóa:

#ATTP #MTTQ #bảo đảm trật tự an toàn giao thông #An toàn thực phẩm #Hội nghị tuyên truyền #Nâng cao hiệu quả công tác #phường Hạc Thành #Kiến thức #Kỹ năng #vận động Nhân dân

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