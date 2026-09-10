Hội thi tay nghề giỏi trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam

Ngày 10/9, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức hội thi tay nghề giỏi trong công nhân, lao động năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam động viên công nhân lao động tham dự hội thi.

Hội thi thu hút 8 đội thi, đại diện cho 8 chuyền sản xuất, với gần 1.600 công nhân, lao động tham gia ở tất cả các công đoạn sản xuất.

Các đội được tổ chức thi theo từng xưởng, lựa chọn những chuyền có hạng mục sản xuất tương đồng như cùng hình thể giầy, cùng công đoạn (may hoặc hoàn chỉnh). Qua đó, công nhân, lao động thể hiện trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp trong trong lao động sản xuất.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hội thi tay nghề giỏi khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức rèn luyện, nâng cao tay nghề của công nhân, lao động. Đây cũng là dịp để người lao động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Thanh Huê