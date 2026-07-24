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Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão NOUL và gió mạnh trên biển

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến của bão NOUL và tình hình gió mạnh trên biển, ngày 24/7/2026 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công văn số 63/CV-PTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão NOUL và gió mạnh trên biển

Trước diễn biến của bão NOUL và tình hình gió mạnh trên biển, ngày 24/7/2026 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công văn số 63/CV-PTDS yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển và các đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên biển, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thanh Hóa chủ động ứng phó với bão NOUL và gió mạnh trên biển

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, thực hiện Công văn số 33/BCĐ-BNNMT ngày 24/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương nghề cá và các đơn vị liên quan trong tỉnh được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển và bão NOUL.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 đến 25/7, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cùng với đó, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là NOUL.

Hồi 13 giờ ngày 24/7, tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sau đó đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh trên biển và bão NOUL; kịp thời thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu du lịch hoạt động trên các vịnh và khu vực ven biển; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các lực lượng chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm, kịp thời dự báo, cảnh báo để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP

Từ khóa:

#trên biển #Tp Hồ Chí Minh #Ứng phó #Thanh hóa #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão #Phòng thủ #Phương tiện #khu vực Bắc biển Đông #tỉnh

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