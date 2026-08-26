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Thanh Hóa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ảnh minh họa của Hữu Đại.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 87 Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Chính phủ, quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá gồm 12 bước, với tổng thời gian thực hiện không quá 83 ngày đối với đất nông nghiệp, 125 ngày đối với đất phi nông nghiệp (chưa kể thời gian tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cưỡng chế), cụ thể như sau:

Thanh Hóa ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bên cạnh quy định 12 bước trình tự, thủ tục thực hiện công tác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, sổ tay còn hướng dẫn cụ thể đối với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Tổ công tác giúp việc kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của dự án; việc thành lập Tổ giúp việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi.

Đồng thời hướng dẫn trả tiền thưởng đối với các trường hợp bàn giao mặt bằng trước thời hạn (khuyến khích tiến độ bàn giao mặt bằng); việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (nếu có); giải quyết khiếu nại quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế; hướng dẫn một số trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện; công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất; kiểm tra bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và các biểu mẫu tham khảo.

Xem toàn văn sổ tay hướng dẫn tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

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