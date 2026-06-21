Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP.

Việc ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với đặc thù của tỉnh Thanh Hóa; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để hình thành, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các chủ thể có tiềm năng tham gia khởi nghiệp sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, cùng với việc thúc đẩy phát triển chủ thể kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu cả nước đạt 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó có tối thiểu 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, toàn tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mức độ ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh; phấn đấu đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có nội dung đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong chương trình đào tạo; duy trì 100% thủ tục hành chính thiết yếu về đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số; tối thiểu 60% chủ thể kinh doanh sử dụng công cụ, nền tảng số và tối thiểu 40% chủ thể kinh doanh sử dụng dịch vụ nền tảng số dùng chung.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh theo hướng đồng bộ, liên kết và hiệu quả; phấn đấu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh của Thanh Hóa thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; có 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 70 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 8 vườn ươm và trung tâm đổi mới sáng tạo; 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; hình thành 1 không gian khởi nghiệp sáng tạo trung tâm của tỉnh.

Phát triển mạng lưới không gian, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng và nhu cầu thực tiễn; góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thị trường vốn và đầu tư mạo hiểm.

Tầm nhìn đến năm 2045, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có quy mô lớn, có khả năng tham gia thị trường trong nước và quốc tế; phát triển thị trường vốn và hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM