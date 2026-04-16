Tháng Công nhân năm 2026: “Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”

Đó là nội dung của chủ đề “Tháng Công nhân” năm 2026 vừa được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai trong các cấp công đoàn.

Công nhân Công ty TNHH Winners Vina trong ca sản xuất.

Các hoạt động trong Tháng Công nhân sẽ được diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 25/5/2026.

Bám sát chủ đề trên, các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026, gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5). Các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026 cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, lấy người lao động (NLĐ) làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng triển khai, chuyển đổi số làm công cụ, hiệu quả thực chất làm thước đo. Hoạt động chủ yếu tổ chức tại cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, NLĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng thời tập trung thực hiện một số hoạt động sau:

Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2026 gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Phát động Tháng cao điểm “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, NLĐ.

Tổ chức Hội thi “Tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2026; hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Hội thi tay nghề thợ giỏi.

Đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động. Ra mắt mô hình “không gian văn hoá công nhân” và các Tổ tư vấn pháp luật.

Hướng dẫn các cấp công đoàn lấy ý kiến của “đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới” trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Thăm hỏi đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng mới, sữa chữa “Mái ấm công đoàn”.

Hưởng ứng “Ngày hội vì sức khoẻ NLĐ”; tổ chức tuyên truyền , tư vấn khám chuyên khoa cho nữ công nhân lao động.

Tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn viên, NLĐ tiêu biểu và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai, tổ chức tốt các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2026 để tăng cường đoàn kết giai cấp, củng cố niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, NLĐ đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn; khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm, năng lực đổi mới sáng tạo của NLĐ trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Thanh Huê