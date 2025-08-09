Thăm và chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phường Bỉm Sơn

Chiều 09/8, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Các thành viên trong đoàn thắp hương viếng các nạn nhân.

Đoàn đã đến thăm viếng tại gia đình 2 nạn nhân Trịnh Thành Tiến và Trịnh Minh Đức, cùng sinh năm 2007, trú ở phường Bỉm Sơn.

Tại các gia đình đến thăm, đại diện đoàn công tác, Phó chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lại Thị Thanh Thủy đã trao tiền hỗ trợ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân; động viên gia đình cố gắng vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác động viên gia đình nạn nhân Trịnh Minh Đức, sinh năm 2007, trú tại phường Bỉm Sơn.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 8/8/2025, tại đường Trần Phú, phường Bỉm Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Cụ thể, xe mô tô BKS 36D1-795.47 do Lê Đức Hiệp (sinh năm 2007, thường trú Tổ dân phố 6, phường Bỉm Sơn) điều khiển đi hướng từ Quốc lộ 1A đến ngã tư năm tầng, phường Bỉm Sơn đã va chạm với bo vỉa hè.

Thời điểm xảy ra tai nạn, phía sau xe chở Trịnh Thành Tiến và Trịnh Minh Đức, cả 2 đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Lê Đức Hiệp bị thương. Xe mô tô hỏng một số bộ phận.

Hiện, Công an phường Bỉm Sơn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoàn công tác động viện gia đình nạn nhân Trịnh Thành Tiến, sinh năm 2007, trú tại phường Bỉm Sơn.

Qua sự việc này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đề nghị phường Bỉm Sơn tích cực phối hợp với các nhà trường tăng cường giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối THPT.

Hải Đăng