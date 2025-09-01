Thầm lặng những “người mẹ” chăm sóc trẻ sơ sinh

Là nơi tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhi dưới 90 ngày tuổi, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đóng vai trò quan trọng trong hành trình đầu đời của những em bé cần chăm sóc đặc biệt. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng luôn tận tụy, trách nhiệm, ân cần chăm sóc bệnh nhi như những người thân yêu của mình.

Bác sĩ CKI Hoàng Thị Đức, Trưởng khoa Sơ sinh thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân.

17 năm gắn bó với ngành y, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ CKI Hoàng Thị Đức, Trưởng khoa Sơ sinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề. Trong câu chuyện với chúng tôi, bác sĩ Đức cho biết năm 2008 sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, chị về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu - sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sau đó tách thành 2 khoa là Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Sơ sinh. Chị được phân công về làm việc tại Khoa Sơ sinh từ những ngày đầu thành lập.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Đức luôn coi bệnh nhân nhi như những người thân trong gia đình và luôn dành sự yêu thương, chăm sóc đặc biệt. Với cương vị là trưởng khoa, những năm qua, bác sĩ Hoàng Thị Đức luôn nêu gương sáng trong việc nói đi đôi với làm và phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp tìm ra được phương pháp chữa trị hiệu quả nhất, giúp bệnh nhân nhi giảm thời gian nằm viện và giảm tỷ lệ tử vong.

Bác sĩ CKI Hoàng Thị Đức chia sẻ, bản thân có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ và là động lực để chị yêu, gắn bó với nghề. Đó là năm 2009, lần đầu tiên chị được lãnh đạo khoa tin tưởng, giao nhiệm vụ chính trong điều trị chăm sóc bệnh nhân nhiễm trùng sơ sinh nặng. Bằng sự nhanh nhạy của người thầy thuốc, chị đã cùng với ê kíp trăn trở tìm ra phương án điều trị hiệu quả và chị mạnh dạn đề xuất lựa chọn kháng sinh phù hợp. Tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân được cải thiện và được ra viện sau 2 tuần điều trị.

“Ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, việc điều trị, chăm sóc cho trẻ đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ, đảm bảo công tác vô khuẩn, xét nghiệm đầy đủ vì nếu không thì sẽ dễ bỏ sót những bệnh lý. Bên cạnh đó, y, bác sĩ, điều dưỡng phải có sự yêu thương, đồng cảm với bệnh nhân như người thân của mình, hiểu được tâm lý của người mẹ để động viên, hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bệnh nhân nhi tốt nhất”, bác sĩ Hoàng Thị Đức cho biết thêm.

Cũng là người có thâm niên trong khoa, điều dưỡng Lê Thị Diệu Thúy đã có 11 năm trong nghề và luôn được đồng nghiệp cũng như người nhà bệnh nhân dành lời khen vì tinh thần phục vụ người bệnh. Chị Thúy chia sẻ: “Tôi luôn đặt mình trong tâm thế là người mẹ thứ hai của bệnh nhân, từ đó hết lòng chăm sóc các bé như con của mình, nỗ lực duy trì sự sống, hỗ trợ điều trị thành công cho bệnh nhân. Tôi cũng thường xuyên gần gũi với mẹ các bé để động viên, an ủi họ, vượt qua khó khăn để điều trị, chăm sóc con tốt nhất”.

Chính tình yêu thương đó, nhiều năm qua chị đã là “cầu nối” gắn kết những hoàn cảnh khó khăn với mạnh thường quân, hỗ trợ họ những suất ăn, một phần chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Như trường hợp gần đây nhất là bệnh nhân Hang Thị Sung, dân tộc Mông ở xã Mường Lát nhập viện trong tình trạng bỏ bú, sốt cao sau khi sinh được 5 ngày tuổi. Chị Thúy đã cùng với đồng nghiệp túc trực, hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất và thấu hiểu những vất vả trong cuộc sống thường ngày của gia đình bệnh nhân, nên đã gắn kết với cá nhân để giúp họ trang trải trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Đức, điều dưỡng Thúy là hai trong rất nhiều những tấm gương sáng của Khoa Sơ sinh. Với 7 bác sĩ và 18 điều dưỡng, trung bình mỗi ngày Khoa Sơ sinh điều trị và chăm sóc 50 - 60 bệnh nhân. Cùng với tiếp nhận điều trị cấp cứu cho tất cả bệnh nhi dưới 90 ngày tuổi, khoa còn tham gia điều trị và chăm sóc cho các bệnh nhân nặng như các bệnh lý của trẻ đẻ non, trẻ đủ tháng như viêm phổi, vàng da, các bệnh lý nhiễm trùng, các bệnh lý ngoại khoa, chăm sóc bệnh nhân sau mổ...

Để đáp ứng tốt việc chăm sóc và điều trị, những năm qua đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng trong khoa không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên cập nhật các kiến thức, phác đồ và áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị. Từ đó có những đề xuất, cải tiến các phương pháp điều trị, quy trình, kỹ thuật chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Đồng thời, khoa cũng được bệnh viện đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ công tác điều trị như bơm tiêm điện, máy truyền dịch, đèn chiếu vàng da..., vì vậy chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong khoa ngày càng được nâng cao.

Chăm sóc và điều trị cho trẻ sơ sinh là công việc vô cùng vất vả, yêu cầu người thầy thuốc phải có kiến thức chuyên môn, kỹ năng và sự tỉ mỉ, kiên nhẫn để đảm bảo sự phát triển và an toàn cho trẻ. Họ vừa thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, vừa là người mẹ tận tụy chăm sóc trong hành trình đầu đời của các con. Nhờ sự hy sinh thầm lặng với những nỗ lực không ngừng và trái tim ấm áp của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng nơi đây mà nhiều “thiên thần nhỏ” phục hồi, khỏe mạnh, trở về với vòng tay yêu thương của người thân.

